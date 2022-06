Podobně uvažuje řada Čechů. Například ze zkušeností firmy S-Power Energies, která se montováním solárních panelů na střechy domů zabývá, vzrostl loni počet jen jejích střešních instalací 1,7krát oproti roku 2020. „Domácnosti i firmy se chtějí ochránit před skokovým navýšením nákladů a nahrávají tomu i dobře nastavené dotace,“ vysvětlil jednatel společnosti Jaroslav Šuvarský.

Výrazný vliv na zájem o solární panely má válka na Ukrajině. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že jen za prvních pět měsíců požádalo o dotace z programu Nová zelená úsporám víc lidí než za celý loňský rok. „Vlivem složité situace na trhu s energiemi i přísnějších požadavků na ekologická řešení nárůst v posledních měsících enormně zrychlil. Oproti minulým letům je nyní téměř čtyřnásobný,“ potvrdila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Nová zelená úsporám

Právě Nová zelená úsporám je nejdůležitější dotační program, který má domácnostem zpřístupnit obnovitelné zdroje energie. Do konce května Státní fond životního prostředí evidoval téměř 24 tisíc žádostí o tuto podporu. Celkem pak fond eviduje 102 tisíc žádostí za 22 miliard korun, přičemž 20 miliard už bylo schváleno nebo vyplaceno. Skokový nárůst žádostí přitom úředníci zaznamenali právě u fotovoltaiky a u výměny neekologických kotlů.

Nicméně vláda je ještě ambicióznější. Ve svém programovém prohlášení letos v lednu uvedla, že chce solárními panely osázet do roku 2025 alespoň sto tisíc střech. Odborníci přitom tvrdí, že to není nereálné. „Zatím to vypadá, že tuto hranici by bylo možné naplnit,“ míní energetický expert ze Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Jen je podle něho škoda, že se s podobnými programy nepřišlo dřív.

Na solární panely se vrhly i firmy a vláda jim v tomto vyšla vstříc. Minulý měsíc ministr průmysl a obchodu Jozef Síkela (za STAN) řekl, že jeho úřad poskytne firmám další miliardu korun na fotovoltaické elektrárny, takže jejich podpora se zvýšila na celkové čtyři miliardy.

Tlak na firmy

Obrovský zájem o solární panely ale vytváří tlak na firmy, které je na střechy montují. To potvrdil i Roman Bradáč, který čekal, že svou elektrárnu bude mít už dávno v provozu.

Sedlák ze Svazu moderní energetiky přitom připustil, že kapacity firem by mohly být „úzkým hrdlem“. „Na druhou stranu od nárůstu cen energie vznikly na dvě stovky nových firem. Je tak vidět, že trh, který je přetížený v celé Evropě, se tomu snaží přizpůsobit,“ dodal Sedlák.