"Současná neschopná vláda ztratila už i podporu komunistů. Pokud si vláda sama neřekne o důvěru, tak v nejbližších dnech vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě," napsala koalice Spolu na twitteru.

Pokud kabinet důvěru Sněmovny nezíská, jsou podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dvě možnosti, o kterých by opoziční subjekty chtěly jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Buď rozpustit Sněmovnu a vypsat předčasné volby, nebo vytvořit vládu odborníků za podpory všech sněmovních stran, jež by dovedla zemi k podzimním řádným volbám.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

"Jsme připraveni i k dalším krokům, nikoli jenom ke kroku vyslovení nedůvěry, ale případně i hlasovat o rozpuštění Sněmovny," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pro ty je však potřeba schválený volební zákon, o jehož novele bude rozhodovat koncem dubna Senát.

Předčasné volby by byly podle předsedy ODS Petra Fialy nejrozumnější a nejčistší cestou, kroky ale mají jasně danou posloupnost.

"Naše vláda dostala důvěru v červnu 2018 a já nevidím žádný důvod, proč bych měl znova žádat o důvěru. Pár měsíců před volbami není dobrý nápad destabilizovat politickou situaci, která je stabilní," reagoval na výzvu koalice Spolu Babiš na tiskové konferenci se slovenským premiérem Eduardem Hegerem. "Předpokládám, že bychom měli dovládnout až do voleb. Nemyslím si, že by byl dobrý nápad paralyzovat činnost vlády," dodal.

"Čekají nás důležité věci," uvedl následně Babiš a vyjmenoval očkování proti covidu-19, skládání státního rozpočtu na příští rok, čerpání evropských peněz, evropský program obnovy i strategii očkování na roky 2022 a 2023.

Piráti: Vyslovení nedůvěry není nejlepším řešením

Podle Pirátů není vyslovení nedůvěry vládě nejlepším řešením. "Neboť by to znamenalo faktické předání moci do rukou prezidenta Zemana, který již deklaroval, že nechá dovládnout vládu i bez důvěry," napsal ČTK předseda strany Ivan Bartoš. Prezident Miloš Zeman o víkendu Blesku řekl, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi.

Bartoš uvedl, že moc by se měla raději vrátit do rukou lidí, kteří by rozhodli ve volbách po případném rozpuštění Sněmovny. "Požádal jsem předsedu ODS (Petra) Fialu o setkání, abychom projednali možnosti postupu. Finálně ale vše musí stvrdit poslanecký klub, o věci se budeme bavit na jeho úterním zasedání," uvedl.

Zmínil to i Vít Rakušan, jehož STAN tvoří s Piráty volební koalici. "Dohodli jsme se, že se rozhodneme až po poradě poslaneckých klubů. Za nás stále platí, že vyslovovat vládě nedůvěru není nejlepší nápad - prezident buď nechá dovládnout Babiše bez důvěry, nebo vytáhne z klobouku nějakou svoji vládu," řekl předseda STAN. Po rozpuštění Sněmovny by rozhodli voliči, prostor by neměl Zeman a jeho nápady, doplnil. "O to budeme usilovat, jakmile bude schválen volební zákon," řekl.

Poté, co KSČM vypověděla dohodu o toleranci s ANO, její předseda Vojtěch Filip řekl, že pokud by opoziční strany vyvolaly hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, klub KSČM by hlasoval pro. Dnes ČTK řekl, že nevidí důvod, aby Babiš nyní žádal o důvěru. "Výměna neschopného ministra není takovým důvodem," řekl v narážce na odvolání šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD), ke kterému měli komunisté dlouhodobě výhrady. "Pokud chce pravice vyslovit vládě nedůvěru má jiné ústavní prostředky," řekl Filip.