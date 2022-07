Pomoc bude podle něj stanovena ve formě pevné konkrétní částky. „Právě ta fixní částka bez ohledu na to, kolik v rámci toho tarifu daná domácnost spotřebuje, bude motivovat k tomu, aby pokryla co největší část té konečné faktury,“ prohlásil Síkela.

O kolik peněz půjde, se odběratelé ale dozvědí až poté, co částku schválí vláda. Má to být ještě před začátkem topné sezony, nejdříve však na přelomu července a srpna. Maximální příspěvek na jednu domácnost bude podle ministra činit až 16 tisíc korun. Nárok na úlevu nebudou mít jen tam, kde využívají víkendového tarifu, třeba na chatách a chalupách. Týkat se nebude ani nabíjení elektromobilů.

U plynu – na rozdíl od elektřiny – ale tarify nejsou. U plynu se tedy konkrétní výše státní dotace bude muset odvíjet od spotřeby. Ta je možná ve třech kategoriích – buď pouze na vaření, nebo na ohřev vody. Ještě vyšší je potom plynové vytápění. I tuto hranici - kdo bude mít nárok a na kolik - stanoví vláda až ve zmiňované doprovodné vyhlášce k zákonu.

Kosmetická změna

Lidé by podle odborníků neměli mít ohledně státní pomoci žádná přílišná očekávání. Náklady na vytápění totiž mohou v zimě vzrůst ještě více. Slibovaná částka od státu má být přitom pouze jednorázová za celou sezonu. Nebude se nijak vyplácet, lidé ji zaregistrují jen jako nižší částku uvedenou na faktuře za vyúčtování spotřeby. Ta se přitom oproti předchozím rokům může výrazně zvýšit. „U topení elektřinou, kde byli lidé zvyklí platit kolem 30 tisíc korun, může být aktuální fakturace klidně až trojnásobná,“ uvedl analytik Ušetřeno.cz Jan Béreš. „I kdyby vám tedy dali těch 16 tisíc korun, tak to vaši situaci stejně moc neřeší,“ konstatoval.

S největší úlevou přitom podle něj mohou počítat jen majitelé velkých rodinných domů. Obyvatelům bytů na sídlištích takto může konečná faktura klesnout třeba jen o 2,5 tisíce korun. „Zatím ale ještě žádná finální podoba této pomoci není známá, pouze se zvažují nějaké varianty,“ připomněl Béreš. „Lidé by se proto neměli těšit na to, co dostanou od státu, ale spíš to řešit po vlastní ose,“ konstatoval.

Zejména u smluv na energie je podle Béreše nejvyšší čas, vyjednat si novou na příští období. „Většina dodavatelů avizuje zdražování buď od podzimu, nebo už i teď během léta,“ vysvětlil analytik. Zatím podle něj přitom lidé mají stále šanci získat relativně slušné ceny s fixací třeba na dva roky.

Dopad úsporného tarifu zřejmě nebude významný ani podle experta Hnutí Duha Karla Polaneckého. Zejména jej nepovažuje za dostatečné řešení pro nejzranitelnější domácnosti, kterým hrozí kvůli vysokým cenám energií existenční potíže. „Kompenzovat náklady na drahé energie nepůjde do nekonečna,“ uvedl Polanecký. „Vláda by měla i nízkopříjmovým rodinám dát možnost vymanit se z drahé fosilní závislosti pomocí zateplování domů a instalace solárních panelů na střechy,“ dodal.

Hlavně na chudé by měla vláda při konstrukci úsporného tarifu myslet také podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy. Tím, že jde o plošné opatření, uleví totiž všem. „Tedy i bohatým domácnostem, které to nepotřebují,“ podotkl Kovanda. „Pokud by byl zacílený, mohly by se jeho celkové náklady, vyčíslované ministerstvem průmyslu na necelých 31 miliard korun, použít na výraznější pomoc například dvaceti procentům těch opravdu nejpotřebnějších domácností,“ dodal.

Přehledně: Nejčastější distribuční sazby elektřiny

D01 Malá spotřeba - chaty, garáže, domácnosti s nízkou spotřebou

D02 Běžná spotřeba - domácnost s běžnými spotřebiči

D25 Bojler - domácnosti používající elektřinu k ohřevu vody

D26 Akumulační topení

D27 Nabíjení elektromobilů

D35, D45, D56, D57 Různé způsoby vytápění za využití elektřiny

D61 Víkendový tarif

Nejdůležitější otázky a odpovědi ke státnímu tarifu



Koho se sleva týká?

Všech domácností využívajících plyn či elektřinu. Kde využívají oba tyto zdroje, získají příspěvek na oba. Limitem je ale 16 tisíc korun na domácnost a rok.



Jak se bude sleva poskytovat?

Obchodníkovi s energiemi ji přímo z ročního vyúčtování zaplatí stát. Domácnosti ji tedy nedostanou v hotovosti, jen budou o tuto částku platit méně ve faktuře.



Bude se o slevu muset žádat?

Ne, nikdo nebude muset o nic žádat ani nikam chodit. Stát slevu přes Operátora trhu s elektřinou (OTE) a přes obchodníky na odběratele převede automaticky. Lidé ji rovnou uvidí na svém účtu za energie.



Jaká bude výše slevy?

U elektřiny se bude odvíjet podle distribuční sazby v daném odběrném místě, a pro plyn podle odebíraného množství. Konkrétní výši určí vláda ve svém nařízení.



Kdo naopak slevu nedostane?

Tarif se nebude vztahovat na firmy, dobíjení elektromobilů a na chaty a chalupy využívající takzvaný víkendový tarif.



Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR