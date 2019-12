Skvělým a osvědčeným pomocníkem při dekorování štědrovečerní tabule je živá rostlina v jejím středu. Mýtus o tom, že jedinou vánoční květinou je vánoční hvězda, už je dávno překonán. Dalším typickým svátečním květem je hvězdník, využít můžete také orchideje.

„Obě tyto rostliny jsou díky své výšce výrazné, v zahraničí se ale hojně používají i do kulatých vázaných kytic,“ vysvětluje Jitka Mandysová z květinové doručovací služby Fleurop. Chybu neuděláte, když zvolíte kytici řezaných květů s chvojím, nádherné budou chryzantémy, frézie, lilie nebo gerbery.

Svíčky a výrazné barvy

Ke svátečnímu stolu patří sváteční servis, třeba z tradičního porcelánu. Nikdy se na stůl nedávají více než dva talíře najednou, to znamená jen mělký a hluboký talíř, vzdálenost od krajů stolu by neměla přesáhnout dva až tři centimetry. Příbory se umisťují podle časové posloupnosti jednotlivých chodů, takže na okrajích budou ty, které přijdou na řadu jako první. Sklenice by pak měly být umístěny nad špičkou nože.

K Vánocům patří i výraznější barvy od červené po zlatou nebo stříbrnou, které můžete použít i při prostírání štědrovečerního stolu. Ke zdobení tabule se hodí i přírodní materiály, jako jsou jehličí, proutí, sláma, sušené ovoce, včelí vosk nebo třeba lněné běhouny či ubrusy. Nezapomeňte na svíčky.