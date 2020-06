Od roku 2002 existuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který převzal agendu v oblasti správy státního majetku po zaniklých okresních úřadech. Mimo jiné hospodaří s majetkem státu, o který se z různých důvodů nikdo nestará, a do jeho kompetence patří také správa majetku nabytého po zemřelých bez dědiců (z tzv. odúmrtí), majetku propadlého z trestné činnosti nebo ze soudních úschov.

V portfoliu úřadu se tak nachází nemovitý i movitý majetek, ale také cenné papíry, majetkové účasti a podobně. V současnosti spravuje podle svých webových stránek přes 223 tisíc majetkových položek v souhrnné účetní hodnotě zhruba 18,2 miliardy korun.

Něco pro milovníky zbraní

Zalistovat si v nabídce, v níž úřad nabízí veřejnosti k prodeji různé předměty, jichž se chce stát zbavit, je docela zajímavé. Opravdu to někdy připomíná i "lov", jaký popisuje například už zmíněný americký seriál Války kontejnerů. Jste například milovníkem zbraní? V aktuální nabídce najdete součásti jedné z proslulých zbraní 20. století, německé pušky značky Mauser, představující standardní výzbroj německé armády v první i ve druhé světové válce. V nabídce státu si můžete v aukci s aktuální cenou čtyři tisíce korun zkusit zabojovat o získání přední pažby s kováním, dřevěného nadpažbí a pažby na tuto zbraň.

Také v případě, jste-li milovníky nožů, stojí za to si nabídku úřadu prostudovat. Mimo jiné si zde můžete pořídit legendami opředený tzv. motýlkový nůž neboli "balisong", který je znám zejména díky nejrůznějším trikům, jimiž se dá otevřít a zavřít a které mnohokrát využily akční filmy. Nebo profesionální kapesní zavírací nůž Byrd-Hawkbill se zubatou čepel ve tvaru drápu. Nebo lovecký nůž, popřípadě nůž, jehož design jako by vypadl z filmové série 90. let Vřískot o vraždících sériových zabijácích v masce.

V této souvislosti stojí za zmínku, že česká legislativa patří v rámci Evropské unie v oblasti chladných zbraní včetně nožů k těm liberálnějším. Například v sousedním Německu je volné nošení některých nožů, které najdete v oficiální nabídce českého státu, přísně zakázáno: týká se to třeba nožů s pevnou čepelí delší než dvanáct centimetrů, jednoručně otvíratelných nožů s pojistkou, mezi něž patří i zmiňovaný motýlkový nůž nebo pěstních nožů. Používat se tam smějí jen se zvláštním povolením a musí být v uzamykatelném pouzdru.

Na své si přijdou vyznavači zvláštností

Nejde ale jen o zbraně, státní nabídka je zajímavá i v jiných komoditách. Týká se to třeba sbírky bizarních žertovných plastových úchytek a jiných podobných předmětů, prodávaných v aukci s aktuální cenou 430 korun. Pozoruhodná je i nabídka kolekce domácího nářadí, která svým složením (páčidlo, otevírač beden, kladívko na rozbíjení oken, sekáček) vyvolává trochu dojem, jako by původně patřila nějakému lupiči.

V nabídce se ale objevují i starožitné a sběratelské kousky, stejně jako designově pozoruhodné kusy nábytku či vybavení interiéru. Zkrátka a dobře - kdo si chce užít trochu vzrušení spojeného s lovem neobvyklých předmětů, nemusí jen cestovat po vetešnictvích nebo pokoušet štěstí v televizních reality show. Jednou z možností je zalistovat na internetu v nabídce státního úřadu.