Zatímco ještě před čtyřmi lety pracovníci Českého metrologického institutu (ČMI) evidovali a okolkovali 118 úsekových radarů, loni jich na českých silnicích bylo již 183 a letos do konce června dostalo kolek od ČMI dalších 88 úsekových radarů. „V posledních letech počet těchto radarů rostl. Na druhou stranu jsou pořád úsekové rychloměry výrazně méně četné než stacionární rychloměry měřící okamžitou rychlost vozidel,“ potvrdil na dotaz Deníku generální ředitel ČMI Jiří Tesař.

Jednou z posledních obcí, která si tuto vymoženost vedle návsi postavila, jsou i Dolany na Náchodsku. Tato víska sice čítá jen sedm stovek obyvatel, ale leží na hlavním tahu od Hradce Králové směrem k Polsku a denně tu projedou tisíce vozidel a nákladních automobilů.

„Okamžitě po nainstalování kamer tu výrazně stoupl počet řidičů, kteří snížili rychlost. Současně však k nám na úřad začali volat lidé, kteří si byli vědomi překročení rychlosti,“ uvedl místostarosta Dolan Jiří Škvrna. Větší přínos do obecní kasy od neukázněných však nepozoruje. „Finančně to zatím pro obec nepřineslo nic. Důležité ale je, že se to projevilo zklidněním dopravy,“ dodal Škvrna.

Dlouholetou zkušenost s vybíráním pokut za neukázněnou rychlou jízdu však mají v Trutnově. Respektive v Mladých Bukách, kde je již od roku 2012 instalován radar na asi dvousetmetrovém úseku na silnici vedoucí z Trutnova do Krkonoš. Tam již za roky, co je radar v provozu, vybrali miliony korun. Jen v loňském roce tu rychlost překročilo takřka šest a půl tisíce motoristů. Ti pak do schránek dostali výzvu k zaplacení pokut v celkové výši dosahující bezmála osm milionů korun.

„Od počátku roku 2022 až doposud jsme odeslali 5007 výzev k úhradě pokuty za rychlou jízdu. Za stejnou dobu jsme vybrali čtyři miliony dvě stě tisíc korun,“ informovala mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Zdvižený prst

Ústřední automotoklub ČR (ÚAMK) tyto radary vítá a většinou mají dle mínění jeho zástupců smysl. „Je to forma zdviženého prstu, která člověka donutí sundat v daném úseku nohu z plynu. Problém však nastává tehdy, když si je obce pořídí jen proto, aby naplnily kasičku svou a spřátelených firem,“ konstatoval nedávno pro Deník mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Asi nejznámější radary, jež místo prevence sloužily jako “zlatý důl“, byly v severočeském Varnsdorfu. Tam v minulosti měřila rychlost čtyři zařízení pronajatá od soukromé firmy. Ta ale podle policie překročila zákon, z přestupků totiž neoprávněně profitovala a policisté následně navrhli obžalovat čtyři lidi a jednu firmu.