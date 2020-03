Obyvatelé Česka se od pondělka 16. března nesmějí libovolně pohybovat na veřejnosti. Vláda vyhlásila celostátní karanténu.

„Má to zabránit šíření epidemie koronaviru na další osoby,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO). „Snažíme se na minimum minimalizovat mezilidský kontakt,“ dodal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Přinášíme vám soupis pravidel, která budou platit minimálně do úterka 24. března do šesti hodin do rána.

ON-LINE ohledně koronaviru najdete ZDE

Co obnáší plošná karanténa

Volný pohyb venku

Pohyb na veřejnosti je během plošné karantény omezen. V Česku za porušení hrozí pokuta až tři miliony korun. Umožněn bude pohyb pouze v odůvodněných případech, například kvůli cestám do práce a z práce, k lékaři, na úřady, cest za rodinami nebo za nákupem potravin.

Nákup jídla

Bez jídla vás nikdo nenechá. Cesty do obchodů s potravinami a dalším základním zbožím jsou umožněny i v Itálii, kde již delší dobu plošná karanténa funguje. Podle některých svědectví to vypadá tak, že dovnitř vpouštějí pouze omezený počet lidí (u vstupu a výstupu se střídají „kus za kus“), vybaví je plastikovými rukavicemi a pokud možno rouškami. U nás by podle nařízení měl být při kontaktu s ostatními osobami na veřejnosti, například při nákupu, rozestup nejméně dva metry.

Pohonné hmoty a zvířata

Možné je načerpat si pohonné hmoty na benzinových stanicích. Stejně tak si lidé mohou koupit i potraviny pro zvířata.

Cesty do práce

Podle premiéra Andreje Babiše patří cesty do práce mezi výjimky z karantény. A to u všech. Ale zaměstnavatelé by pokud možno měli umožnit práci z domova.

Cesty za příbuznými

Podle Babiše to bude v odůvodněných případech možné.

Cesty do banky, na poštu a na úřady

Jsou možné. Ale úřady by měly omezit provoz.

Hromadná doprava

Nedojde k plošnému omezení.

Podívejte se, jaké oblasti v Česku jsou pod karanténou:

Cesty za lékařem nebo do lékárny

Platí totéž, co u nákupu potravin či cest do práce: i v karanténách v ostatních evropských zemích bývají možné. Například praktičtí lékaři ale varují, že dokud nedostanou ochranné pomůcky, budou ordinovat v omezeném režimu a občas – v méně závažných případech - i jenom přes telefon nebo e-mail.

Sportování a příroda

Vláda už dříve omezila veřejná sportoviště i soukromé sportovní akce. Mezi výjimkami z karantény jsou ale cesty do parku či do přírody. Tam si lidé mohou i zasportovat. Ale měli by se pokud možno vyhýbat jeden druhému, aby se nemoc nešířila.

Venčení psa

I lidé, kteří jsou v současnosti v karanténě, mohou vyvenčit psa, pokud nemají nikoho blízkého, kdo by to učinil za ně. Ale jenom v době, kdy venku potkají co nejméně lidí. Takže na nezbytně dlouhou dobu to je umožněno i v době plošné karantény.

Nákupy pro seniory

Lidé nad 70 let patří mezi nejohroženější skupiny. Proto se doporučuje, aby si nákup nechali donést od někoho blízkého nebo si jej objednali přes internetové donáškové služby. Řada organizací pak nabízí donášku seniorům zdarma. Nejlépe je zeptat se na svém obecním úřadu nebo se podívat na jeho web. Tam by měli mít nejvíce informací.

Jak to bude vypadat s náhradou mzdy

Pokud člověk nebude prokazatelně moci se kvůli karanténě dostavit do práce, měl by mít nárok na náhradu mzdy ve výši šedesáti procent.

Jak to bude vypadat se zakázkami

Řada firem, zvláště řemeslníků, se může ocitnout v situaci, kdy nebudou moci odevzdat včas zakázku. Tato situace koneckonců už nastala s uzavřením některých obchodů a provozoven. „Půjde o zásah státní moci, takže nepůjde o porušení smlouvy,“ konstatoval pro Českou televizi advokát Miroslav Krutina. Odběratelé by tedy neměli žádat úroky z prodlení nebo smluvní pokutu. Přesto asi je lépe se s nimi telefonicky nebo e-mailem spojit a celou situaci si vyjasnit.

Za porušení karantény hrozí tři miliony pokuty. Nakolik to bude kontrolovatelné v okamžiku, kdy část lidí bydlí jinde, než je jejich místo trvalého pobytu, je ale otázkou.