Podle materiálu by mělo další zvýšení spotřební daně do rozpočtu podle předběžných odhadů přinést v roce 2021 navíc dvě miliardy korun a 1,9 miliardy korun v roce 2022 i v roce 2023. Odhad přitom počítá se změnou chování spotřebitelů, snížením celkového počtu spotřebitelů a s poklesem spotřeby tabákových výrobků. Zhruba o deset procent stoupla spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, od letošního ledna.

Stravenkový paušál ministerstvo navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by podle úřadu mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Zavedení paušálu podporují Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu i většina členů Hospodářské komory. Naopak se paušál nelíbí odborům, podle kterých zaměstnavatelé budou peníze zneužívat, což se promítne do odvodů státu.

Prodloužení víz zahraničním pracovníkům do 16. září



Vláda dnes schválila prodloužení víz zahraničním pracovníkům působícím v České republice o dalších 60 dní. Místo do 16. července tak budou platit až do 16. září. Po jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Epidemiologická situace ve světě není podle něj příznivá a vstup občanů ze třetích zemí do schengenského prostoru není zatím možný. Po odjezdu pracovníků, kterým víza měla končit v polovině července, by tak tuzemské průmyslové či zemědělské firmy nemohly počítat s příjezdem nových zaměstnanců.



Týkat by se to podle Havlíčka mělo například pracovníků z Ukrajiny, dodal. Prodlouží se platnost krátkodobých, sezonních a mimořádných víz. Vláda platnost víz zahraničních pracovníků prodloužila už při skončení nouzového stavu 17. května.



Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo s výjimkami příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Mohli ale zůstat ti, kdo do země dorazili dříve, a to i tehdy, pokud jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu. Do republiky mohli od 11. května s negativním testem na koronavirus také občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech.



Vláda už v dubnu udělila automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku výjimku na příjezd korejských inženýrů, kteří budou pracovat na vývoji nového vozidla. Od května do října by jich mělo přicestovat bezmála 800. Příjezdy se rozdělí tak, aby pobyt Korejců v Česku nepřesáhl 90 dnů. Musejí přiletět speciálním charterovým letem a musejí se prokázat maximálně dva dny starým negativním testem na covid-19. Jezdit v Česku budou moct jen firemními autobusy a bydlet budou v zařízení, kam nebude umožněn přístup nikomu dalšímu.

Ředitel společnosti Benefit Management Václav Kurel již dříve upozornil, že stravenkový paušál odvede miliardy utracené v restauracích do maloobchodu, který je na tom nyní ale mnohem lépe než gastronomický sektor. Podobně se vyjádřilo i Sdružení pro zaměstnanecké stravování, podle kterého stravovací sektor přišel nečekaně kvůli koronaviru o výpadek téměř 25 miliard korun.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. Zavedení paušálu by mělo připravit veřejné finance zhruba o 2,3 miliardy korun, odhadlo již dříve ministerstvo financí.

Schválení daňového balíčku

Vláda dnes daňový balíček nově rozšířila o návrh, který umožní podnikatelům a firmám snížit si daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to za období od 1. března 2020 do 31. května 2020. "Chceme tím podpořit všechny, kteří pomáhali v boji proti šíření nákazy. Mnoho firem okamžitě přešlo na výrobu roušek nebo jiných zdravotních pomůcek a dodávalo je zdarma tam, kde byly nejvíce potřeba. Pandemie zvedla v naší zemi obrovskou vlnu solidarity a my si jí moc vážíme," uvedla Schillerová.

Daňový balíček dále rozšiřuje obcím možnost stanovovat tzv. místní koeficient daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce. Nyní mohou koeficient určit jen na celé území. Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce.

Ministerstvo financí také počítá s rozšířením osvobození od srážkové daně u všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů. "To znamená, že od příštího roku už nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které stát nabízí a prodává občanům. Dluhopis Republiky tak bude ještě přitažlivější," uvedla Schillerová.

Balíček počítá se zjednodušeným využíváním elektromobilů pro služební cesty, zavedením více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu nebo s osvobozením od místních poplatků například rodičů, kteří zůstanou v nemocnici s nemocným dítětem.