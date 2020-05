Odložení EET i roušky ve školách. Vláda schválila další koronavirové změny

Vláda v pondělí projednávala další změny v souvislosti s koronavirovou pandemií. Schválila mimo jiné odložení EET do konce roku 2020, příspěvky pro živnostníky a malé firmy a také schválila obnovení mezinárodní vlakové i autobusové dopravy. Ministři naopak odložili schválení návrhu, který by posílil pravomoci ministra zdravotnictví po skončení nouzového stavu 17. května. Vláda také prodloužila ochranu vnitřních hranic do 13. června. Od 11. května začnou pro všechny fungovat přechody, které zatím slouží pendlerům a kamionům.

Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). | Foto: ČTK