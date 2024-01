Mírové náměstí má již několik let na svém severním cípu staveniště. Takzvaný Blok 004, přezdívaný „Díra“, který je po mnoha letech v majetku města, čeká proměna.

Foto: Město Ústí nad Labem

Blok 004 má být městským domem s důrazem na oživení veřejného prostoru kolem sebe. Má vhodně doplnit chybějící strukturu a konečně dotvořit prostor náměstí. Dům má ambici zlepšit renomé Mírového náměstí a svou hmotou zamezit úniku náměstní energie. Aktivní přízemní část budovy pomůže prostoru zase žít.

Prvotním úkolem je zpracování oplocení, které vedení města zadalo oddělení Kancelář architekta města.

Předpokládáme, že plot kolem staveniště bude plnit svou funkci minimálně 4 roky, než se bude moci odstranit. Taková doba je optimistickým odhadem a zahrnuje jak analytické, posuzovací a projekční práce, tak dobu výstavby. Po celý tento čas budou občané chodit kolem plotu, který by jim měl nabídnout víc než jen ochranu před stavebními pracemi.

Navrhujeme jej pojmout jako interaktivní prvek ve městě. Měl by být přínosem pro lokalitu a zpříjemňovat cestu kolem. Plot jako Galerie odstartovala naše přemýšlení o zpracování vizuálu takovéto dočasné stavby. Překližkové desky budou poskládány tak, aby každá zhruba padesátimetrová stěna nabídla veřejnosti jiný druh „zážitku“. S tvorbou libreta na galerii tohoto typu nám pomáhaly rozhovory s městskými organizacemi.

Západní stranu by celou dokázala koncepčně pojmout Galerie Emila Filly jako své intro po cestě do galerie. Kolemjdoucí by se tak mohl stát návštěvníkem galerie, ještě než do ní vstoupí – cíl cesty by byl na dohled.

Jižní část lemuje cestu na úřady, a tak je věnována prezentaci města a jeho organizacím. Tuto stranu plánujeme v minimálně ročním intervalu obměňovat podle poptávky prezentace. Oslovili jsme například univerzitu či muzeum. Počítáme s tím, že právě na této straně se veřejnost dozví, co se za plotem staví a jak bude vypadat finální stav.

Zdroj: Město Ústí nad Labem

Východní část hledící na Palác Zdar je věnovaná lidem a tvoří interaktivní prostor. Na rozdíl od obou již zmíněných není v jedné lince, ale je modulárně rozehraná tak, aby formovala místa pro zapojení lidí. Najdeme zde hrací prvky v podobě například kuličkové dráhy, kukátko či okno na staveniště, posezení mezi rostlinami apod.

Severní strana do Dlouhé ulice je servisním a zásobovacím vjezdem. Ponecháváme ji zatím bez definované náplně. Jedním z nápadů od občanů je ale vymezení legální graffiti stěny či plakátovací plochy.

Zároveň Kancelář architekta města pracuje na zadání pro samotnou budovu. Hlavní funkční náplň definovalo vedení města a jedná se o konkrétní odbory, které by se do nové budovy měly nastěhovat. Jde zejména o takové odbory a oddělení, které nyní využívají nájemních prostor. Dále je v plánu zde umístit například senior point či nájemní bydlení. Nyní se shromažďují požadavky jednotlivých subjektů, tvoří se stavební program a finalizuje se zadání studie bloku.

Barbora Havrlová