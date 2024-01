Skvělá atmosféra, tradiční zabíjačkové speciality a bohatý doprovodný program? Na toto a mnoho dalšího se můžete těšit během Ústeckého masopustu 10. 2. 2024 na Lidickém náměstí.

Foto: Město Ústí nad Labem

Buďte součástí tradičního masopustního průvodu a obohaťte jej originální maskou. Účastníci se sejdou v 11:00 před Domem kultury, kde proběhne i krátký doprovodný program. Divadelní soubor Mladá scéna předvede tradiční věšení basy a chůdaři se pochlubí svými kejklířskými kousky. Pro děti nebude chybět čaj na zahřátí zdarma. V 11:20 vyrazí průvod na Lidické náměstí.

Na Lidickém náměstí budou již od 10:00 připraveny stánky se zabíjačkovými specialitami i dalšími dobrotami. Zapojit se můžete do hlasování o nejlepší jitrnici nebo do soutěže dvojic v pojídání chleba se sádlem. Děti určitě nevynechají kreativní dílničku nebo zookoutek s živými zvířátky a potěší je také skvělý animační program plný her a písniček. Z báječného dne si na závěr odnesete originální vzpomínku z tematického fotokoutku.