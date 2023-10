Ústí vloží miliony do oživení Mánesových sadů. Čeká na dotaci

/FOTO, VIDEO, VIZUALIZACE/ Nejprve to byl hřbitov. Dnes slouží jako park. Mánesovy sady v Moskevské ulici. Město by je rádo nechalo revitalizovat. Nebude to ale nikterak levná záležitost, předpokládané celkové náklady vyjdou na 36,5 milionu. Magistrát doufá, že by na to mohl získat dotaci a na městu by zůstalo spolufinancování ve výši necelých 5,5 milionu korun. Ústečtí radní už schválili podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP).

Mánesovy sady v Ústí čeká revitalizace. Jak bude vypadat a jak to vypadá dnes? | Video: Janni Vorlíček

Revitalizace by měla být velmi komplexní, klade důraz na veřejný prostor a fyzickou infrastrukturu. Od cest a cestiček přes herní prvky po koše nebo lavičky. Na přípravě se přitom podílela i opozice. Informaci potvrdil ústecký radní pro investice Pavel Tošovský (nez.) s tím, že pokud všechno na dotačním úřadě dopadne dobře, bude potřeba ještě vyhlásit výběrové řízení na dodavatele revitalizace. „Přesto asi nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že práce začnou už v průběhu příštího roku,“ přiblížil. Studii, respektive projekt vytvořil architekt a zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí). Ten původně vyhrál výběrové řízení na studii k revitalizaci cest, ale rozhodl se, že vytvoří komplexní studii celého parku. Přizval zahradní architektku, umělce a za stejné peníze vytvořil velký plán, který předal městu. To jej pak vložilo do zásobníku projektů a poté použilo jako ITI projekt. V minulosti stejnou cestou získalo například finance na nákup moderních trolejbusů. Realita současných Mánesových sadů versus návrhy na jejich oživení. Situační plánky.Zdroj: Jan Hrouda V projektu lze najít novou hlavní cestu, bezbariérové přístupy z okolních ulic nebo nový vycházkový okruh. Obsahuje i oživení zeleně, především celkové otevření a prosvětlení parku s prořezáním nevzhledných a přerostlých keřů, doplnění nových keřů a stromů či menších květinových záhonů a další. „Projekt počítá s novým dětským hřištěm s autorským návrhem herních prvků, je zde sportovní areál v horní části parku, oplocení pro současné hřiště na basket a fotbálek, prvky pro workout a parkour, zóna pro venčení psů, oplocená psí louka včetně agility prvků ve spodní části u parovodu. Novinkou bude zcela nové chytré a úsporné veřejné osvětlení s čidly pohybu, nebo pítko s pitnou vodou a automatické veřejné toalety, bezpečnost zvýší kamery. Smyslem je vdechnout parku nový život a vylepšit mu pověst,“ popsal autor projektu Hrouda. Realita současných Mánesových sadů versus návrhy na jejich oživení.Zdroj: Richard Loskot Za nejdůležitější přitom považuje odstranění starých prvků z parku a propojení směrem k UJEP a do Klíšské ulice, nové vstupy od Londýnské ulice nebo hlavní vstup z křižovatky s Moskevskou ulicí, kde se budou nacházet zmiňovaná pítka s toaletami. Projekt vznikl před dvěma a půl lety a reaguje na připomínky zhruba 150 Ústečanů, kteří se tehdy zapojili do hledání nové vize pro Mánesovy sady. Park obsahuje i obnovený pomník malíře Ernsta Gustava Doerella s kopií jeho busty uložené v muzeu. Nacházelo se tu místo jeho posledního odpočinku, jelikož na pozemku původně býval městský hřbitov, který zlikvidovala komunistická správa po válce. Sprejer pomaloval desítky domů na Střekově, policisté ho chytli díky kamerám Kolemjdoucí a lidé, kteří bydlí okolo parku, chystanou přestavbu vítají. Nemá totiž zrovna dobrou pověst, jelikož se tu scházejí narkomani a jiné pochybné živly. „Tak, jak to popisujete, to nezní špatně, ale tady v Ústí, jak někdo řekne revitalizace parku, si všichni vzpomenou na lavičky za padesát tisíc. Tak když to bude za takové peníze, snad si město ohlídá, aby tam takové excesy nebyly,“ připomněl senior Martin Tesař, který sem chodí obden na procházky. Měl přitom na mysli revitalizaci parku Městské sady z roku 2012, kdy se firma SKD Průmstav hájila slovy svého šéfa Aleše Dobrovolného, že levnější lavičky nesehnala. Viděli jste? Je to šifra od Kazmy, vtipkovali Ústečáci o provizorní opravě dlažby na náměstí Zdroj: Janni Vorlíček

Zprávy z radnice jsou komerčním sdělením, redakce Deník.cz není jeho autorem ani do něj nijak nezasahuje.