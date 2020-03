Mohlo by podle něj dojít i na nucené zabavení hotelů a dalších budov, aby v nich mohly vznikat dočasné nemocnice. Vláda by mohla pro své účely zabavit i soukromé nemocnice, dodal.

Britský kabinet připravuje kvůli šíření nového koronaviru zákaz akcí s účastí velkého počtu lidí, což by se pravděpodobně dotklo i tenisového turnaje ve Wimbledonu, informoval server BBC. Británie také oznámila svůj první případ novorozence nakaženého novým koronavirem. Nemocná je i jeho matka, ale není jasné, zda se dítě nakazilo už v děloze, nebo až při porodu.

Těhotná žena byla přijata do nemocnice v severním Londýně několik dní před porodem s podezřením na zápal plic. Personál, který byl u porodu, dostal doporučení, aby zůstal v izolaci. Žena byla převezena do speciální nemocnice na infekční oddělení, novorozenec je stále v porodnici.

Vláda premiéra Borise Johnsona byla kritizována za otálení s přijetím radikálních opatření proti šíření koronaviru. Dnes britská média uvádějí, že kabinet připravuje zákaz akcí s účastí většího počtu lidí. Příští týden by se jím měl zabývat parlament, nařízení by pak vešlo v platnost příští víkend.

Glastonbury je v ohrožení

Nařízení by se týkalo akcí, jako je tenisový turnaj ve Wimbledonu nebo hudební festival v Glastonbury. Obojí se má konat v červnu. List The Daily Telegraph napsal, že by zrušeny mohly být i červnové dostihy v Ascotu nebo dubnová Velká národní steeplechase. Podle BBC se ale zatím s překážkovým dostihem stále počítá, stejně jako s květnovou výstavou květin v Chelsea.

Vláda zatím Britům doporučovala zůstat týden doma, pokud budou mít horečku nebo kašel. Její poradce pro zdravotnictví Patrick Vallance sdělil, že zakázat masové akce nebude mít z hlediska přenosu viru významný vliv. Podle BBC se vláda stále této rady drží, ale zároveň se obává, že by shromáždění velkého množství lidí znamenalo velký nápor na zdravotní službu a na policii. Johnson v pátek oznámil roční odklad místních voleb, které se měly konat v květnu.

Připravované opatření podle BBC počítá s kompenzací organizacím, které zrušení velkých akcí postihne. Skotská vláda už doporučila od příštího víkendu nepořádat akce s účastí více než 500 lidí.