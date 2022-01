Bomba na gauči u Oprah

Když se královnin vnuk, princ Harry, rozhodl i s manželkou, bývalou herečkou Meghan Markleovou, vzdát svých povinností v královské rodině, vyvolalo to doslova bouři. Královna odchod nakonec schválila, Harry a Meghan se odstěhovali do sousedství hollywoodských hvězd v Los Angeles a chvíli se zdálo, že to nejhorší je zažehnáno. Ovšem opak byl pravdou – a ukázal to letošní březen.

Princ i s manželkou se totiž rozhodli poskytnout vůbec první interview po rozkolu s ostatními členy královské rodiny, a to nikomu menšímu, než slavné americké moderátorce Oprah Winfreyové. Už první ukázky rozhovoru, takzvaného „tell-all“ interview, tedy takového, kdy respondent slibuje, že řekne úplně všechno, naznačily, že Oprah odpálí opravdovou bombu a na královské rodině nezůstane nit suchá. Ti, kdo něco podobného předpokládali, se nemýlili.

Princ Harry i s manželkou mluvili o tom, že rodina trvale ignorovala jejich problémy s psychickým zdravím, což zejména Meghan údajně dohnalo na pokraj zhroucení a k úvahám o sebevraždě. „Nejvíce jsem se bál, aby se historie nezopakovala,“ řekl v interview princ Harry, přičemž narážel na to, jak celá léta psychicky trpěla jeho matka, lidmi milovaná princezna Diana.

Bývalá herečka Meghan rovněž popsala hádky se švagrovou Kate, vévodkyní z Cambridge, při kterých se údajně i brečelo. Tedy, při kterých měla Kate dohnat k pláči Meghan.

Ovšem tím nejvážnějším, co z rozhovoru Oprah s Harrym a Meghan vzešlo, bylo obvinění páru z toho, že Meghan v rodině čelila rasismu. „Vévodkyně ze Sussexu uvedla, že v rodině několikrát došlo k rozhovorům, při nichž byla diskutována možná barva pleti tehdy ještě nenarozeného syna Archieho,“ připomíná stanice BBC.

Po odvysílání kontroverzního rozhovoru se Buckinghamský palác doslova otřásl v základech. Královna vydala prohlášení, podle něhož Harry a Meghan zůstávají milovanými členy královské rodiny, a všechna jejich obvinění, například z toho, že zaměstnanci paláce šikanovali Meghan, budou prošetřena.

Když se poprvé na veřejnosti po interview objevil princ William, musel čelit otázkám reportérů o tom, kdo že to diskutoval o možné barvě pleti jeho synovce. „Rozhodně nejsme rasistická rodina,“ vyjádřil se tehdy William.

Královna a její blízcí nakonec skandál ustáli, spor mezi Harrym a jeho příbuznými ale není dosud urovnaný.

Sbohem, Philipe

Přes komplikace, které britské panovnici přinesl rozhovor jejího vnuka s manželkou, se koncem měsíce ovšem dočkala i povzbudivých momentů. Po několikatýdenním pobytu v nemocnici se jí vrátil domů manžel, devětadevadesátiletý princ Philip. Byť se zpráv o jeho zdravotním stavu nedostalo na veřejnost mnoho, podle vyjádření jeho blízkých se zdálo, že se jeho zdraví zlepšuje. Jenže 9. dubna přišla z Buckinghamského paláce nejhorší možná zpráva. Princ Philip, vévoda z Edinburgu, obklopen nejbližšími zemřel.

Do smutku se ponořila celá Británie. Královna nejenže s princem Philipem prožila většinu svého života a po jejím boku podle odborníků na královskou rodinu působil jako pevná skála, o kterou se královna Alžběta II. mohla vždy opřít, navíc Philip patřil mezi nejpopulárnější členy královské rodiny.

S královnou, která s manželem prožila přes 70 let manželství, soucítil celý svět.

Poslední rozloučení s princem se nakonec uskutečnilo zcela jinak, než bylo původně plánováno. Mohla za to koronavirová krize. Místo plánovaných osmi set hostů se musela i královská rodina přizpůsobit protipandemickým opatřením, a obřadu se tak smělo zúčastnit pouze třicet princových nejbližších. „Vzhledem k současným opatřením byly některé části plánu pohřbu upraveny, ale událost bude stále co možná nejvíce v souladu s přáním Jeho královské Výsosti. Obřad potrvá přibližně padesát minut,“ stálo tehdy na webu britské královské rodiny.

Přesto se nakonec z posledního rozloučení s princem Philipem stala ostře sledovaná událost. Poslední sbohem královny jejímu milovanému muži poznamenal mediální zájem o to, jak se k sobě budou chovat princové William a Harry – kteří se při obřadu setkali vůbec poprvé po odvysílání onoho kontroverzního interview vévody ze Sussexu s manželkou u moderátorky Oprah. Vše ovšem nakonec zachránila manželka prince Williama, Kate. Ta nejenže přiměla prince na veřejnosti ke zdvořilému rozhovoru, když ve smutečním průvodu zapředla hovor s Harrym, přičemž k sobě přivolala manžela. Média navíc okouzlil její výběr šperků pro onu událost, protože zvolila perlové náušnice, které kdysi královna dostala jako dar k zasnoubení právě se zesnulým princem Philipem.

Skandál byl nakonec zažehnán a mluvilo se zejména o životě prince Philipa a jeho vztahu s královnou. Ta se navzdory svému postavení, které s sebou přináší nutnost neprojevovat na veřejnosti více emocí, než je nutné, podle všeho neudržela a při ceremoniálu plakala. Británii tak zaplnil po odchodu výjimečného člena britské královské rodiny hluboký smutek.

Bůh ochraňuj královnu

Byl to možná paradox, vzhledem k tomu, že jen před pár měsíci britská královna pohřbila svého milovaného manžela, prince Philipa, ovšem koncem letošního léta unikly na veřejnost detailní plány dění, které nastane poté, co zemře britská panovnice. Zveřejnil je server Politico.

Oblíbená panovnice zatím Britům obecně nedává mnoho příležitostí ke starostem o její zdravotní stav. Výjimkou se ovšem stal letošní podzim. Po dlouhých letech totiž královna nečekaně postupně zrušila většinu svých veřejných vystoupení.

Začalo to nenápadně – při jedné z oficiálních návštěv se Alžběta II. vůbec poprvé objevila na veřejnosti s hůlkou. A i když to zejména pro britské bulvární listy znamenalo tučné sousto, nezdálo se, že by bylo nutné se nějak více znepokojovat. Jenže o pár dní nato královna zrušila svoje plány s poukazem na to, že musela strávit noc v nemocnici. Najednou byla Británie v pozoru.

Když následovalo oznámení, že kvůli pokračujícím zdravotním problémům královna ruší svou dlouho očekávanou účast na klimatické konferenci v Glasgow, začala některá bulvární média rozebírat, jak to vlastně s královniným zdravotním stavem je.

Nakonec se ale i tato bouře nad královskou rodinou úspěšně přehnala a ukázalo se, že tiskové oddělení Buckinghamského paláce opravdu veřejnosti nelže, když tvrdí, že pětadevadesátiletá panovnice měla jen drobné zdravotní problémy. Nakonec se totiž nejenže zúčastnila dvojitého křtu svých dvou nejmladších pravnoučat, ale i nadále se prakticky denně beze změny zúčastňuje nejrůznějších online setkání. A Britové se už těší, až s oblíbenou panovnicí příští rok oslaví velké jubileum – konkrétně sedmdesát let od momentu, kdy usedla na britský trůn.

O území méně

Hlava Británie taktéž koncem letošního roku zažila jisté déjá vu. Tak, jako se musela vyrovnat s osamostatněním mnoha bývalých britských zámořských území v prvních letech své vlády, byla i v posledních měsících nucena „překousnout“, že přišla o další zemi. Zvládla to ale s grácií.

Koncem roku totiž Barbados definitivně oznámil, že královna Alžběta II. již nadále není hlavou tohoto drobného ostrovního státu. Nově má stát v Karibiku prezidentku, Sandru Masonovou. „My, barbadoský lid, musíme přinavrátit této zemi jejího ducha. Musíme načrtnout její budoucnost,“ vyjádřila se v jednom ze svých projevů s tím, že je načase, aby obyvatelé drobné země vzali její řízení do svých rukou – byť i britská královna reálně již zemi nijak neřídila a byla spíše jen symbolem.

Ztrátu Barbadosu ale zvládla panovnice tak, že si vyloužila slova obdivu jak od odborníků, tak od běžných uživatelů sociálních sítí. Popřála totiž barbadoskému lidu mnoho štěstí, a v den, kdy oficiálně přestala být hlavou tohoto státu, vyjádřila, že stojí po boku lidí z Barbadosu a země bude vždy blízká jejímu srdci.

Mediální válka

Jako by toho za celý rok neměla britská královská rodina dost, i závěr roku 2021 se nesl ve znamení skandálu. Rodina se totiž nepohodla se stanicí BBC, s níž až doteď prakticky bezproblémově spolupracovala. Stanice totiž odvysílala nový film o královské rodině a monarchům se nelíbilo, že jej před odvysíláním nemohla vidět a případně korigovat.

Kontroverze konkrétně vyvolal dvoudílný dokument nazvaný The Princes and the Press (Princové a tisk, pozn. red.). První díl podle recenze listu The Guardian ukázal špinavé praktiky tisku při odhalování zákulisí života královské rodiny. „Snímek je přesvědčivou analýzou problematického vztahu médií a monarchie,“ psal The Guardian.

Druhý díl se pak zaměřil na prince Williama a Harryho. „Zabýval se bouřlivým vztahem princů, zejména v době po rozhodnutí vévody a vévodkyně ze Sussexu, tedy Harryho a Meghan, odejít z královské rodiny. Dokument rovněž obsahoval pobuřující tvrzení o tom, že se bratři následně pokoušeli navzájem pošpinit v tisku prostřednictvím svých pobočníků,“ shrnula britská mutace časopisu Marie Claire.

Ona tvrzení v dokumentu nakonec pobouřila britskou královskou rodinu natolik, že se rozhodla BBC bojkotovat. A svá slova dokázala i činy – odmítla stanici dát práva na to, aby odvysílala vánoční koncert pod záštitou vévodkyně Kate. Koncert byl tak nakonec k vidění na konkurenční stanici.

Jak vše bude pokračovat v příštím roce, je nejisté. Královská rodina totiž s BBC spolupracovala na vícero projektech a pokud bude bojkot pokračovat, může to způsobit mnohé problémy.

Kate to jistí

Přes všechna negativa, která britská královská rodina zažila v roce 2021, se ovšem v celém roce našlo jedno zářné pozitivum. A to manželka prince Williama, Catherine, vévodkyně z Cambridge. Jak se totiž stále více shodují odborníci na britskou královskou rodinu a komentátoři, Kate se stále lépe cítí ve své roli příští britské královny matky a dokazuje to prakticky každé její veřejné vystoupení. Rovněž v mnoha krizových situacích letošního roku zapůsobila jako tmel a prostředník k řešení sporů.

Nejdříve zaplnila titulní stránky novin, když se na letošní podzimní premiéře nového filmu o Jamesi Bondovi objevila v dechberoucích zlatých šatech, o kterých odborníci z prostředí módy mluví jako o jejím vůbec nejlepším večerním outfitu, jaký kdy vzala na sebe.

Rovněž zajistila, že se na konci roku mluví o královské rodině opět v superlativech. Stačilo jí k tomu opravdu málo – zahrát na piáno. Vše se odehrálo o Štědrém dni, když televize ITV odvysílala vánoční koncert pod záštitou Kate.

Celý záznam nebylo možné vidět ve všech zemích, ovšem ještě o Štědrém dni se na youtube kanálu vévody a vévodkyně z Cambridge objevilo video z akce, na kterém Kate na klavíru doprovází zpěváka Toma Walkera. A od té chvíle záznam zaplavil internet. „Kate Middleton vyrazila všem vystoupením dech. S Walkerem společně předvedli skladbu For Those Who Can't Be Here, a přestože byla vévodkyně před vystoupením údajně dost nervózní, fanoušci na sociálních sítích její vystoupení ocenili. Mnozí poznamenali, že Kate opět připomínala princeznu Dianu, která v roce 1988 podobně překvapila přihlížející, když při královském turné po Austrálii rovněž zahrála na pianu,“ zmiňuje server Daily Mail.

Podle hodnocení pozorovatelů tak letošní rok nakonec patřil právě vévodkyni Kate. A královně vlastně také. Uzavřela ji tradičním vánočním projevem. Svět okouzlila v červených šatech, rozplakala vzpomínkou na prince Philipa, a ukázala, že jakkoliv byl rok 2021 turbulentní, ona i její rodina jej ustály.