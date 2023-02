Povinnost se vztahuje na řidiče osobních, nákladních aut nebo autobusů a čtyřkolek. Předpis neurčuje, jaké roušky to konkrétně mají být, měly by stačit látkové, běžné chirurgické, ale může jít i o respirátory FFP2. Dříve byly v Německu vyžadovány také dva trojúhelníkové šátky. Podle nové normy stačí pouze jeden. Z výbavy lékárny byl také odstraněn obvaz rozměru 40x60 centimetrů.

Vídeňská úmluva z roku 1968 sice říká, že platí složení povinné výbavy té země, kde je vozidlo registrováno, ale v praxi se tak často neděje. Řidiči se tak většinou musí spoléhat na aktuální rozpoložení policisty, který je kontroluje. Řada lidí to zná zejména při cestách na letní dovolenou. Ačkoliv v České republice není povinné to, co v sousedních zemích, odborníci doporučují, lékárničky dle nové normy v Německu doplnit. A hlavně v regionech, odkud řada lidí jezdí do Německa za prací, což je právě Sokolovsko.

„O novém nařízení nevím. Ale v autě v šuplíku vozím stále roušky nebo respirátory už od předchozí doby, kdy byly povinné v obchodech, lékárnách či zdravotnických zařízeních. Nakoupilo se balení několika těchto zdravotních pomůcek a zůstaly už v autě. Jsou nové, originál zabalené, takže s tím nemám problém,“ říká Ladislav Minařík z Kraslic, který pracuje v německém Klingenthalu. Stejně mluví i další.

„Už jsem v důchodu, ale jezdím často do Německa za nákupy. Vím, že v autě jsou pořád roušky či respirátory, právě pro podobná překvapení či nová nařízení. V současné době je vyžadují i někteří čeští lékaři při návštěvě ordinací. Je to jakási prevence kvůli probíhajícím respiračním onemocněním,“ říká Marie Kajabová z Kraslic.