Čtyři nákladní automobily humanitární materiální pomoci pro zemětřesením zasažené Chorvatsko vyjedou dnes odpoledne z hasičské základny ve Zbirohu na Rokycansku. Česko posílá balkánské zemi vybavení zhruba za pět milionů korun, mimo jiné stany, spací pytle nebo osvětlovací techniku. V Chorvatsku pokračují záchranné práce po ničivém zemětřesení, které si vyžádalo sedm obětí a způsobilo značné škody.

Následky zemětřesení ve městě Petrinja | Foto: ČTK / ČTK

S nakládáním začali hasiči dnes před polednem. Po naložení se konvoj nákladních aut a jednoho velitelského vozidla s deseti příslušníky Hasičského záchranného sboru (HZS) zastaví na základně v Brně a odtud bude v noci pokračovat do Chorvatska. Do Záhřebu by měl dorazit ve čtvrtek v 8:00, řekl dnes ve Zbirohu Rudolf Kramář z generálního ředitelství HZS.