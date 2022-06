V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se budeme zabývat hlasováním Evropského parlamentu o balíku ekologických směrnic Fit for 55.

Ty jsou reakcí na globální oteplování a měly by pomoci k tomu, aby se EU stala v roce 2050 první klimaticky neutrální částí světa. Mimo jiné to přinese zákaz výroby a prodeje aut se spalovacími motory a to už v roce 2035. Současně ale kroky k obnovitelným zdrojům pomáhají Evropě se zbavit energetické závislosti na agresorském ruském režimu.

O tom, co všechno to přinese i rychlé porovnání směru a tempa EU se situací v Turecku, kde je v těchto dnech na pracovním pobytu Aneta Zachová, přinese další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.