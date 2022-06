Podle Serhije Lešenka z vedení železniční společnosti Ukrzaliznycja byla v hlavním městě útokem zasažena drážní infrastruktura.

Intenzita útoků na ukrajinské hlavní město se snížila poté, co se ruská vojska stáhla z Kyjevské oblasti. Raketový útok ruské jednotky podnikly například na konci dubna, kdy byl v Kyjevě na návštěvě generální tajemník OSN António Guterres.

Podle tvrzení Moskvy dnešní ruské útoky zničily na předměstí Kyjeva tanky a další obrněná vozidla, která Ukrajině poskytly východoevropské země. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Tanky sovětské výroby T-72 poslalo na Ukrajinu podle dostupných informací Česko. Jak nedávno uvedl polský rozhlas, více než 200 tanků stejného typu dodalo Kyjevu i Polsko.

„Vysoce přesné rakety dlouhého doletu odpálené ruskými vzdušnými silami zničily na předměstí Kyjeva tanky T-72 dodané východoevropskými zeměmi a další obrněná vozidla, která byla v hangárech," citovala agentura AFP mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova.

Šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin potvrdil, že čtyři rakety zasáhly ráno opravnu vagónů v Kyjevě. Odmítl však, že by se tam nacházely tanky.

Podle informací ukrajinského letectva a kyjevského starosty Vitalije Klička zasáhly rakety dvě kyjevské čtvrti. Odpáleny byly z ruských strategických bombardérů v oblasti Kaspického moře.

Podle ukrajinské společnosti Energoatom přeletěla dnes ráno jedna z ruských raket nebezpečně nízko nad Jihoukrajinskou jadernou elektrárnou. „Byla to nejspíš ta raketa, která byla vypálena ve směru na Kyjev," uvedl Energoatom na telegramu. Podle agentury Reuters tyto zprávy nebylo možné nezávisle ověřit.

Podle místních úřadů byl v noci cílem raketového útoku také Kramatorsk. O ostřelování své obce informoval i starosta obce Brovary, která leží na východním okraji Kyjeva.

Ukrajinský generální štáb obvinil ruské síly z použití zakázané fosforové munice při útoku v Charkovské oblasti.

Při několika explozích poblíž města Doněck zahynulo pět lidí a dvacet bylo zraněno. Podle ruské státní agentury TASS má oběti na svědomí ostřelování ukrajinskými ozbrojenými silami, informaci však není možné ověřit nezávislým zdrojem. Město je v držení samozvané Doněcké lidové republiky, ostřelování oblasti ze strany Ukrajinců je ojedinělé.

Last night the Voroshilovskyy, Kirovskyy and Kuybyshevskyy districts of #Donetsk came under fire.