Podle jihoafrický vědců citovaných v posledním vydání časopisu Science Direct je důvodem s největší pravděpodobností fakt, že se omikron objevil v populaci, která již v nějaké míře získala imunitu vůči SARS-CoV-2. Ať už tím, že se částečně již promořila, nebo měla čas se nechat vakcinovat. A nejenom údaje z proočkovaného Skotska či Anglie ukazují, že u osob nakažených omikronem je menší pravděpodobnost hospitalizace.

This graph says it all about the decoupling of cases and deaths in the Omicron Outbreak where it first started in Pretoria in the Gauteng Province of South Africa. Deaths have peaked at a much lower level compared to previous waves. Is this hybrid immunity or lower virulence? pic.twitter.com/4qknUGMZND