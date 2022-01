Hlavní postavu napsal podle sebe a dokonce ji i pojmenoval Lyndon MacLeod. Jeho hrdina byl úspěšný podnikatel, kterému jednoho dne praskly nervy a rozhodl se vydat vraždit své nepřátele v Denveru. O těch v knize mluví jako o bývalých pracovních partnerech a přátelích, kteří ho zradili. Dva z těchto lidí v pondělí zabil skutečně.

McLeod detailně popisuje, jak se vydá oblečený jako policista zabít postavu jménem Michael Swinyard. Při svém skutečném řádění zavraždil důchodce se stejným jménem. S knihou se dokonce shodovala i adresa, na které ho zastřelil.

Sedmašedesátiletý Swyniard ale nebyl jediný, na kterého si McLeod brousil zuby. V knize také popisuje, jak vraždí Alicii Cardenasovou. Soudní lékaři potvrdili, že jedna z obětí byla právě žena tohoto jména. „Vyšetřovatelé se domnívají, že se na některé ze svých obětí schválně zaměřil. Jeho motiv ale zůstává zatím nejasný,“ potvrdil velitel denverské policie Paul Pazen.

Cardenasová vlastnila tetovací salón Sol Tribe Tattoo & Body Piercing a v době incidentu byla v podniku s dalšími dvěma zaměstnanci. „Byla společenská, přátelská a opravdový pilíř tatérské komunity,“ pospal ji její otec místní stanici KMGH-TV.

Střelbu nepřežila kromě majitelky ani asistentka manažera Alyssa Gunn Maldonadová. Její manžel James Maldonado utrpěl několik střelných ran do hrudi, se kterými ho poté záchranáři převezli do nemocnice. Podle lékařů je mimo ohrožení života. Tento podnik byl první, který McLeod ten večer navštívil se zbraní v ruce.

Další oběť si vyhlédl ve studiu Lucky 13 Tattoo v předměstí Lakewood, kde zabil osmatřicetiletého Dannyho Scofielda. Tatér na místě zemřel. Později při útěku postřelil osmadvacetiletou recepční Sarah Steckovou v hotelu Hyatt House. Mladá žena zemřela v nemocnici následující den a stala se tak pátou obětí McLeodova řádění.

Lyndon James McLeod, the suspect accused of killing 5 people in a shooting rampage in Denver and Lakewood, Colorado, was an author under the name Roman McClay. He was investigated by police in 2020 and 2021 and targeted victims and locations, police say: https://t.co/BHKSEhyej1 pic.twitter.com/5GQYSX7p5m