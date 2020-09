Vyhnula se výpovědi a zmizela. Rusové hledají členku doprovodu Navalného

Ruští vyšetřovatelé hledají ženu, která byla mezi lidmi doprovázejícími ruského opozičníka Alexeje Navalného při jeho cestě po Sibiři, vyhnula se výpovědi a opustila Rusko. Napsala to ruská tisková agentura TASS s odvoláním na dnešní sdělení ruského ministerstva vnitra. To rovněž uvedlo, že se chystá požádat německé úřady o povolení účastnit se vyšetřování kauzy Navalnyj, které se vede v Německu. Navalnyj byl v Berlíně hospitalizován poté, co byl podle německých expertů otráven.

Lídr ruské opozice Alexej Navalnyj hovoří na demonstraci v Moskvě | Foto: ČTK / ČTK

Přední kritik ruského prezidenta Vladimira Putina zkolaboval 20. srpna v letadle, jímž se vracel ze Sibiře do Moskvy. V bezvědomí byl nejprve ošetřován v Omsku. Po mezinárodním tlaku a naléhání rodiny byl přepraven na berlínskou kliniku Charité. Tam testy v těle Navalného objevily stopy otravy. Navalného stav se zlepšuje, německá policie posílila jeho ochranu Přečíst článek › Později německá vláda po rozborech v armádní laboratoři oznámila, že politik byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. Moskva ale stále odmítá, že byl Navalnyj otráven v Rusku. Odvolává se přitom na informace od lékařů v Omsku, kteří tvrdí, že jejich laboratorní testy neprokázaly žádnou otravu ani přítomnost toxických látek. Zapojení ruských vyšetřovatelů Podle dnešní informace ruského ministerstva vnitra hledaná Marina Pevčichová, která trvale žije v Británii, byla mezi šesti osobami, jež Navalného doprovázely. Zatímco pět ostatních vyšetřovatelé vyslechli, tato žena se výpovědi 20. srpna vyhnula a 22. srpna odletěla do Německa. Kde se nyní nachází, se zjišťuje. Otrava Navalného? Je pravděpodobné, že za tím stálo ruské vedení, řekl Pompeo Přečíst článek › Ministerstvo podle agentury TASS rovněž sdělilo, že v souvislosti s informacemi o probuzení Navalného z kómatu připravuje pro německé úřady žádost o povolení účasti ruských vyšetřovatelů a experta při německém vyšetřování případu.

Autor: ČTK