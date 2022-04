Britové ale současně upozorňují, že ukrajinští obránci se nadále urputně brání. Město, které je již týdny v obležení ruských jednotek, zatím zůstává z větší části pod kontrolou Ukrajinců, kterým se dokonce podařilo znovu získat některé strategicky klíčové oblasti.

V neděli pozdě večer i v pondělí ráno byly slyšet další výbuchy v ukrajinském černomořském přístavu Oděsa, kde žije zhruba milion lidí. Zprávy o případných raněných či obětech zatím nejsou k dispozici.

Ukrajinský generální štáb v pondělí ráno potvrdil, že za poslední den odrazila ukrajinská armáda sedm ruských útoků v Luhanské a Doněcké oblasti. „Zničeno bylo 43 vozidel, dvě obrněná vozidla a minomet. Protivzdušná obrana sestřelila tři letadla, vrtulník a dvě rakety,“ stojí ve zprávě.

Bombardování čelila v pondělí také oblast na pomezí Dněpropetrovské a Chersonské oblasti na jihovýchodě země. Guvernér Dněpropetrovské oblasti Mykola Laksuk uvedl, že při ostřelování nikdo nezemřel. „Situace je pod kontrolou, v oblasti nejsou žádné nepřátelské jednotky,“ napsal.

Bomby v noci dopadly také na Charkov na severovýchodě země. Podle místní policie při útoku zahynuli čtyři lidé, dalších třicet bylo zraněno. Mezi zraněnými jsou podle policie i tři děti, dvěma z nich ještě nebylo ani šest let.

Wagner mercenaries spotted in Donetsk. Photo, released by a GRU-linked blogger, made in front of Park Inn hotel where @OSCE was housed until recently (thus photo = now). Many of the Wagnerites are true Nazies, as some of them have told me. The irony. pic.twitter.com/zeCthglAov