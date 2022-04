Zástupce náčelníka štábu ukrajinských pozemních sil Oleksandr Gruzevič sdělil, že za uplynulou noc ukrajinská strana zaznamenala stažení 700 kusů ruské vojenské techniky od Kyjeva směrem k běloruské hranici. Existuje podle něj možnost, že se některé ze stahovaných jednotek objeví v Donbasu. U Kyjeva rovněž zůstává nezanedbatelné množství ruských sil, které pokračují v raketových úderech na hlavní město, upozornil.

