Po milionové uprchlické vlně z Afriky a z Asie se musí po několika letech vyrovnat Německo s dalším náporem uprchlíků. Tentokrát přichází, stejně jako do Česka, z válkou zasažené Ukrajiny. Před Ruskou agresí prozatím do Německa podle spolkového ministerstva vnitra uteklo přibližně 290 tisíc lidí. Tedy přibližně stejně jak do osminové České republiky.

Také v sousední zemi se musí vypořádat s podobnými problémy jako u nás. Například s nerovnoměrným zatížením spolkových zemí.

Dochází jídlo i dámské vložky. Zásoby pro uprchlíky se tenčí

„Nejvíce uprchlíků je v současné době v Berlíně, podobně jako je tomu v Česku v Praze. Je to i proto, že tam již mají zázemí. Sílí proto hlasy po rovnoměrném rozložení uprchlíků do jednotlivých spolkových zemí,“ říká saský novinář Steffen Neumann s tím, že se objevují i problémy s nedostatkem ubytovacích kapacit.

Ale i v Německu se zvedla velká vlna solidarity s lidmi utíkajícími před válečným běsněním. „Lidé chápou, že musíme pomáhat, ta ochota pomoci je opravdu velká,“ přibližuje německý novinář.

Na poslední uprchlické vlně před sedmi lety vyrostlo protimigrační hnutí Pegida a stejně zaměřená politická strana Alternativa pro Německo (AfD). „Silnější odpor je na východě, kde se to kryje s vysokými preferencemi AfD. Hodně lidí zde slyší na ruskou propagandu a stojí na straně Putina. Většinou se jedná o ty samé lidi, kteří před časem byli proti očkování a ještě dříve proti uprchlíkům z Afriky nebo proti Turkům,“ nabízí další paralelu s Českem Steffen Neumann. Podle jeho názoru ale proti ukrajinským utečencům vystupuje jen zlomek obyvatel Německa.

Telefonování na Ukrajinu je zdarma

Podobně jako česká vláda, i ta německá založila po vypuknutí války na Ukrajině speciální webové stránky. Na webu germany4ukraine.de tak uprchlíci najdou všechny potřebné informace týkající se ubytování, zdravotní péče, dopravy nebo sociálního zabezpečení. Stejně jako v Česku, i v Německu si mohou požádat o sociální dávky. Základní podpora pro svobodného dospělého člověka činí 364 euro měsíčně. Stránky jsou hned ve čtyřech jazycích. Kromě němčiny také v angličtině, ukrajinštině a ruštině.

Zátěž pro rozpočet. Sami běžence nezvládneme, řekl na rovinu premiér Petr Fiala

Německo nabízí uprchlíkům z Ukrajiny bezplatnou dopravu vlaky nebo autobusy. To platí nejen pro cestu z Polska nebo Česka, ale i pro další pohyb po Německu. Bezplatně mohou využívat také městskou dopravu a regionální spoje. Trojice operátorů Deutsche Telekom (vlastník českého T-Mobilu), Vodafone a O2 nabízejí hovory z pevných i mobilních sítí na Ukrajinu zdarma, stejně tak roamingy na Ukrajině.

Prostřednictvím Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky pak mohou dostat utečenci z Ukrajiny SIM karty s neomezenými hlasovými a datovými tarify.

