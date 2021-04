Ředitelka centra Rochelle Walensky přesto doporučila při cestách opatrnost. K jejímu zmírňování nadšení přispěly i opět rostoucí denní přírůstky nakažených: z 55 tisíc před čtrnácti dny na současných 66 tisíc. „Pokud jste očkováni, riziko je ale nízké,“ uvedla pro agenturu AP.

Doposud bylo v USA alespoň jednou dávkou naočkováno už přes 100 milionů obyvatel, což je zhruba třetina národa. Za plně očkovanou je ve Státech považována osoba dva týdny po aplikaci poslední dávky. Walensky připustila, že nyní bude její centrum vydávat aktualizované pokyny mnohem častěji, protože plně očkovaných Američanů rychle přibývá.

„Jsem nadšená, že konečně budu moci letos někam vyrazit,“ uvedla pro AP po obdržení své druhé dávky Pfizeru Kara Rocheová, konzultantka jedná ze sanfranciských technologických společností, která před pandemií dvakrát ročně vyrážela na dovolenou do zahraničí. Od minulého jara si zajela pouze pracovně do Utahu a Texasu. „Opatrná ale stále budu. Nejspíš si letos ještě odpustím zahraniční cestu, ale podívám se alespoň pořádně po Státech,“ dodala Rocheová.

Lidem, kteří doposud nebyli naočkování dvěma dávkami, CDC doporučuje se zbytečného cestování vyvarovat. Pokud už vyjet někam musejí, měli by se nechat testovat před i po cestě a navíc po návratu ještě pět až sedm dní zůstat v karanténě, i když byl jejich test negativní.

Změna nálady ve společnosti

Změnu nálady ve společnosti zaznamenaly i americké aerolinky. Přestože jsou stále na polovičních číslech oproti minulým předpandemickým letům, v posledních týdnech procházelo letišti pravidelně více než milion cestujících denně. „Opravdu jsem byla překvapená, že náš let byl skoro plný,“ řekla pro AP již plně očkovaná zdravotní sestra Telva Aguilarová po příletu na letiště v Oaklandu v jižní Kalifornii.

Již minulý měsíc CDC umožnila kompletně vakcinovaným Američanům vzájemné návštěvy v uzavřených prostorách, nemusejí mít masky, nemusejí se sociálně distancovat. Rovněž mohou navštěvovat neočkované jedince z jedné domácnosti, pokud ti neočkovaní nepatří do skupiny s vysokým rizikem těžkého průběhu při eventuální covidové nákaze.

A jak je to s cestami do USA ze zámoří? I očkovaní lidé před vstupem do Spojených států musejí absolvovat negativní test, který by neměl být starší pěti dní. Ale už není vyžadována karanténa. Povinnými testy američtí hygienici reagují na nedostatek relevantních informací o nakažlivosti nových variant koronaviru.

Na cestování se pomalu ale jistě připravuje i Evropa, kterou ale omezuje stále nedostatečná rychlost vakcinace. Evropská komise předpokládá, že by první pasy mohli Evropané dostávat od poloviny června. Na stole jsou i otázky, zda bude její certifikát počítat například s bezplatným testováním, či jestli jej uznají i země mimo Unii. Podle Evropské komise budou detaily záležet ale především na členských státech.

Ochrana osobních dat

Europoslanci se navíc čerstvě shodli, že covidpasy musejí vyloučit jakoukoli diskriminaci a zajistit ochranu osobních dat. Například Český Úřad pro ochranu osobních údajů jejich použití v současných podmínkách považuje za velmi riskantní. Stát by musel podle něj vést evidenci zdravotních údajů milionů lidí a naše zákony přitom neřeší rozsah zpracování ani dobu uchovávání dat o očkování či testování.

Nesouhlas se ale ozval i z mnohem významnější instituce. „Nepodporujeme to,“ uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO) na dotaz k zavedení vakcinačních pasů pro cestování mezi zeměmi. Není prý jisté, nakolik očkování brání šíření viru. Své rozhodnutí zdůvodnila i obavami ze znevýhodnění těch, kdo k vakcinaci nemají přístup. Ve společnosti jsou podle organizace skupiny lidí, kteří jsou z očkování vyloučeni. Jedná se například o těhotné ženy, děti či pacienty s imunosupresivní léčbou.