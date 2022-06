Dosud není zcela jasné, kolik těl v továrně, která byla intenzivně ostřelována okolními ruskými jednotkami ze země, vzduchu i moře, ještě zůstalo.

Úporná obrana ocelárny ukrajinskými bojovníky zmařila cíl Kremlu rychle dobýt strategické přístavní město Mariupol. Poslední obránci Azovstalu se však nakonec v květnu továrny vzdali a vypochodovali ven beze zbraní a se zraněnými členy pluku i civilisty.

Osud přeživších v ruských rukou je nyní zahalen nejistotou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusové v zajetí drží více než dva a půl tisíce bojovníků kteří bránili Azovstal. Podle informací serveru CBS nyní Ukrajina pracuje na jejich propuštění.

Oficiální stanovisko k vyzvednutí těl bojovníků z trosek Azovstalu ukrajinská ani ruská vláda nevydala, o tomto procesu však v mnohých případech média informovali příbuzní zesnulých vojáků, píše agentura AP. Tuto informaci nakonec potvrdil i Maksym Zhorin bývalý velitel pluku Azov, který nyní spoluvelí kyjevské vojenské jednotce.

??flag which waved over Azovstal in Mariupol was handed over to the Ukrainian Museum of WWII History.