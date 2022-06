Jeho smrt potvrdil Žambal-Žamso Žanajev, starosta oblasti, kde Andonov žil, a který hovořil s ruským listem Moskovskij Komsomolec. Žanajev listu řekl, že Andonovovo tělo nyní putuje z fronty zpět do jeho domovského regionu, kde bude pohřbeno spolu s tělem dalšího vojáka, který s ním byl zabit.

Podle dřívějších rozhovorů, které Andonov poskytl ruským médiím, se předpokládá, že po sobě zanechal manželku a nejméně dvě dcery, píše britský Daily Mail.

Voják, který se narodil v roce 1978 v Zabajkalském kraji na ruském Dálném východě, sloužil v ruské armádě od roku 1997 do roku 2005, kdy se přestěhoval do města Ulan-Ude a začal studovat na pedagogické škole.

Před dokončením studia však školu přerušil a začal pracovat v obchodě. Dlouho tam ale nevydržel, v roce 2014 totiž kladně odpověděl na výzvu k odjezdu dobrovolníků na Ukrajinu a zapojení se do bojů. Následně byl odveden do roty speciálních sil Olchon bojující v Donbasu.

Andonov byl také členem jednotky, která počátkem roku 2015 „osvobodila“ donbaské město Lohvynove, kde byli později v mělkém hrobě nalezeni tři popravení ukrajinští zajatci včetně jednoho, kterému bylo prostřeleno oko.

Vladimir Andonov was hated in Ukraine, with a reputation for carrying massacres during Russia's 1st invasion in 2014. #Ukraine accuses him of personally participating in the massacre of war prisoners in Logvinovo in 2015 & killing civilians in Donbas during this invasion.