KLÍŠE - Toulavé kočky, které přebývají na dvorcích domů v ulicích Palachova, České mládeže a Resslova na Klíši, dál obtěžují místní obyvatele. Problém se o to zhoršil, že většina samiček je březí.

Kočky | Foto: Jan Patkoš

„Zatím se tu nic nezměnilo. kočky tu jsou vidět stále a nevšimla jsem si, že by se je někdo snažil odchytit,“ postěžovala si obyvatelka domů Jana Ježková.

Podobně odpověděl i manželé Kepkovi, již bydlí v přízemí. „Nikdo se nám s tím nesnažil pomoci. Ty kočky nám sem chodí do chodby, značkují, takže tu páchne moč. Stále nemůžeme otevřít okno do kuchyně, protože by se nám vrhly na jídlo,“ řekli a dodali, že to bude ještě horší, až zabřezlé samičky vrhnou koťata. „Jestli s tím někdo něco rychle neudělá, nebude tu pro samé kočky k hnutí.“

Místostarosta centrálního městského obvodu Jan Tvrdík obyvatele postižené lokality odkazuje na městský útulek. „Odchyt provádí městská policie, stačí tam zavolat,“ radil místostarosta Jan Tvrdík.