ÚSTÍ NAD LABEM - Jestliže se firma smluvně zaváže předat s provedenou prací nebo zbožím navíc nějaký dar, je povinna jej dodat. Vyplývá to ze zákona. Zákazník má plné právo na daru trvat a nesouhlasit se změnou.

Erika Nežádalová | Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

To je podstatou problému, jenž má Erika Nežádalová s dodavatelem plastových oken. „Jelikož má zakázka přesáhla určitou finanční hranici, nabídli mi jako dar dveře.“

Vybrala si tedy takové dveře, jež by jí nejlépe vyhovovaly. „Samozřejmě, dar se vztahoval pouze na zboží, nikoliv na práci s montáží. Před tím, než mi firma přišla okna namontovat, jsem zaplatila osmdesátiprocentní zálohu.“

Ta činila zhruba 41 tisíc korun. „Po namontování jsem doplatila navíc i 1500 korun za montáž dveří a 200 korun na metr za zednické začištění.“

Celkem ji to přišlo na asi 51 tisíc korun. „Vše mám samozřejmě podloženo všemi potřebnými dokumenty, včetně smlouvy o provedení práce.“

Tím to ale neskončilo. Paní Nežádalové firma stále dveře nedodala a to trvá už od října loňského roku. „Stále se vymlouvají na to, že nemají mé rozměry, nebo typ i na dodavatele. Nabízeli mi i jiné, ale ty já nechci.“

Majitel firmy Oknoplast, Václav Gondek potvrdil, že jeho zákaznice stále trvá na svém. „Bohužel problém je, že dodavatel nám je ze zahraničí dodává i jednou za čtvrt roku. Slíbil jsem paní, že jí dveře osobně dodám do čtrnácti dnů s omluvou za dlouhé čekání.“

Podle zákona paní Nežádalová má plné právo trvat na svém. „Jestliže se firma zavázala smluvně k dodání daru, má zákazník právo trvat na svém. Může, ale nemusí,“ uvedl koordinátor Sdružení obrany spotřebitelů ČR pro Ústecký kraj Robert Hrabčík a dodal, že v tomto případě může paní Nežádalová i firmu žalovat.