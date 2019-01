Ústí nad Labem - Protipovodňová stavba, která má ochránit levý břeh Labe včetně centra Ústí, by měla začít už letos. Pro první etapu prací včera ústečtí zastupitelé schválili uvolnění 10,2 milionu korun z městské pokladny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Plánovaná opatření, celkem za 362,4 milionu korun, zahrnují ochranu Střelecké ulice, křižovatku pod Větruší, část Pražské ulice až zhruba 160 metrů za železniční most, oblast od hotelu Palace k pěti obloukům a lokalitu podél přístaviště v Krásném Březně.

„Akce byla zařazena do programu ministerstva zemědělství a jako investor vybráno Povodí Labe. To nám musí do poloviny března garantovat, že stavba je skutečně schválená k realizaci. Jinak bychom s ní nezačínali ani my,“ uvedl náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha.

Město Ústí již loni slíbilo, že se na státní investici bude podílet 45 miliony korun. „Nyní schválených 10,2 milionu neznamená navýšení naší spoluúčasti, jde pouze o dřívější čerpání části těchto peněz. O to bychom v příštích letech dali méně,“ vysvětlil náměstek primátora Libor Turek.

Protipovodňová stavba na levém břehu Labe je totiž naplánována až na roky 2009 až 2012. Město ale v dotčeném území od loňska rekonstruuje Malou Hradební ulici, kterou letos dokončí. „Bylo by nesmyslné, aby se třeba za rok tady začalo znovu kopat. Proto chceme podzemní protipovodňovou stěnu tady udělat už teď,“ uvedl Řeřicha.

Není to jediné opatření proti vodě , které se v Ústí připravuje. Na pravém břehu Labe, na Střekovském nábřeží, začne Povodí Labe v dubnu stavět hráz.

Hotová by měla být koncem září a následné terénní úpravy v listopadu. Potvrdil to generální ředitel Povodí Labe Tomáš Vaněk. Stát tato akce vyjde na 85 milionů korun.

I na ní se podílí Ústí, a to nákupem mobilních stěn, které se v případě potřeby budou montovat na hráz. Za stěny město zaplatí 24 miliony. Z toho ale 10 milionů korun mu na ně přispěl Ústecký kraj.

Třetí plánovaná stavba, a to na komunikaci v Přístavní ulici, je sice dopravní, ale její součástí rovněž budou protipovodňová opatření.

Projekt, jehož realizace přijde na 450 milionů korun, má zlepšit průjezdnost této strategické komunikace, budou tu vybudovány 4 jízdní pruhy.

Protipovodňová opatření pak mají zamezit pravidelnému zatápění této silnice. „V současnosti už investor Ředitelství silnic a dálnic vybírá zhotovitele.

Náš finanční podíl bude 40 milionů korun,“ dodal Řeřicha. Stavba by měla trvat asi 2 roky.