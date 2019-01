Ústí nad Labem - O miliardovém projektu nové obří paroplynové elektrárny v Úžíně nechce ústecký magistrát ani ČEZ říci podrobnější informace. Ústecký deník včera přinesl jako jediný zprávu o její stavbě.

Místo plánované elektrárny u Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/ Jan Vraný



„Projekt můžeme v souladu se stavebním zákonem poskytnout pouze účastníkům řízení,“ reagoval včera na žádost Deníku o poskytnutí projektu elektrárny a bližších informací Václav Groulík z tiskového oddělení magistrátu. Podrobněji to nechtěl kometovat ani primátor Jan Kubata (ODS). Přitom už od pondělí Ústecký deník žádá magistrátní pracovníky o detailnější informace o elektrárně.

ČEZ ústy mluvčí pro Severní Čechy Soňi Hendrychové včera pouze zopakoval, že v Úžíně postaví elektrárnu o výkonu 400 MW a na stavbu má ČEZ platný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). „Na konci roku by mělo dojít ke schválení detailního projektu a měla by začít administrativní příprava stavby,“ sdělila Hendrychová.

ČEZ vlastní stavební povolení z roku 1996. Podle všeho ne však na aktualizovaný projekt s lepšími ekologickými parametry, které energetický kolos chce uskutečnit. Podle ekologického advokáta Radka Motzkeho to zřejmě znamená, že bude muset požádat o novou EIA a další povolení před tím, než začne elektrárnu stavět.

Podle experta na energetiku Petra Karase je rozšiřování zdrojů potřeba, protože zhruba v letech 2013 až 2015 nebude Česká republika energeticky soběstačná.

„Nyní není za pět dvanáct, ale už odbíjí dvanáct,“ uvedl. Petr Holub z Hnutí Duha však řekl, že ČR bude vyvážet elektřinu o několik let více, než se uvádí. „Proto by se stavbou ještě mělo počkat.“

Miroslav Šuta, odborník na zdravotní rizika, řekl, že lze v budoucnu očekávat hlavně zvýšený podíl oxidů dusíku, který má negativní vliv na plíce, a také hluku. Podle Hendrychové tomu tak ale nebude, jelikož provoz takovéhoto moderního bloku prý své okolí v případě hluku či emisí téměř neomezuje.

O stavbě plynové elektrárny nevědí ani politici z centrálního ústeckého mětského obvodu, v jejichž katastru jsou městské části sousedící s pozemky, kde má elektrárna stát. Na včerejším zastupitelstvu obvodu totiž opozice po starostovi Václavu Vernerovi (ODS) chtěla, aby ke stavbě v Úžíně zaujal nějaké stanovisko. „O elektrárně nic nevím. Radnice nejdříve musí mít materiály, abychom se k tomu mohli vyjádřit,“ uvedl Verner. Zastupitel Karel Nepraš (SZ), proto požadoval, aby se provedl nový posudek vlivu na životní prostředí. Verner zareagoval tím, že je to věcí magistrátu.

Stavba elektrárny vyvolala vlnu nevole u Ústečanů. Vadí jim zejména, že by už v tak egolocicky zatíženém městě, měl vyrůst další znečišťovatel ovzduší.

Okamžitě založili petici a také vyzvali k podpisu pod „starou“ petici proti subjektům, které ničí ovzduší v Ústí nad Labem.