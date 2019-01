Petrovice - Po dočasné výrobně betonu zůstala v Nakléřově na Petrovicku betonárka. Ta tam byla umístěna po dobu výstavby dálnice D8. Místo mělo být po ukončení provozu betonárny uvedeno do původního stavu. To se ale zatím nestalo.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Betonárka byla jednou ze dvou dočasných staveb. Další podobná se nacházela v Libouchci. Za provozu té nakléřovské zde bylo vyrobeno 350 kubíků betonu pro dálnici D8. Po skončení prací na dálnici měla být dle stavebního povolení, vydaného stavebním úřadem v Libouchci, lokalita uvedena do původního stavu. To znamená, že zde měla zůstat opět jen louka. V současné době je zde likvidována pouze přípojka vysokého napětí.Podle vedení petrovické radnice by to mělo být uklizeno nejpozději do poloviny tohoto roku. „Provozovatel se tuto dočasnou stavbu pokoušel proměnit na stavbu trvalou. To ovšem odbor životního prostředí nepovolil,“ uvedl starosta Petrovic Zdeněk Kutina.

Kutina dále uvedl, že likvidace tohoto zařízení se poněkud pozdržela. Důvodem prý je, že podobných dočasných staveb a skladišť je podél trasy dálnice D8 víc. „Firmy, jež se pro ředitelství silnic a dálnic na stavbě D8 podílely, je likvidují postupně. Nemyslím si ale, že by snad bylo potřeba se obávat, že to nezmizí,“ dodal Kutina.

Tisková mluvčí ředitelství silnic a dálnic M. Vápeníková k tomu řekla, že odklízení staveniště je úkolem dodavatele.

„Naší starostí je zajistit investorskou a přípravnou činnost, potom koordinovat a hlídat stavbu. Na základě výběrových řízení vybereme zhotovitele, který se stará o samotnou stavbu. My pak už jen zajišťujeme kolaudaci a celoroční údržbu nové komunikace,“ uvedla.

Dočasná zařízení na výrobu betonu zde provozovala společnost Českomoravský beton. „Libouchecká betonárka je již zlikvidována. Ta nakléřovská bude do původního stavu uvedena do poloviny tohoto roku, tedy do června, v souladu s povolením, vydaným správními orgány,“ uvedl Jiří Žihlo, jednatel společnosti Českomoravský beton a. s.