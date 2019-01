Trmice - Průmyslový lihovar v Trmicích, který na konci února odstavil provoz kvůli unikajícímu zápachu, jej příští týden znovu rozjede.

Generální ředitel PLP Antonín Vávra, generální ředitel VHS Oldřich Řáha, ministr zemědělství Petr Gandalovič, starostka Trmic Jana Oubrechtová a ústecký primátor Jan Kubata | Foto: DENÍK/Marie Pihrtová

Vedení podniku při tom nevyloučilo, že se zápach z podniku bude šířit dál. Trmická radnice se toho bojí. Ústecké pracoviště České inspekce životního prostředí je ale připraveno zasáhnout.

Antonín Vávra, předseda představenstva společnosti PLP, která lihovar provozuje, řekl, že během odstávky byly odstraněny všechny reklamované závady. „Situace by měla být lepší, ale zatím nikdo nic nemůže říct určitě. Že by ale teď odér zmizel úplně, to nepředpokládám,“ přiznal Vávra.

Společnost podle něj objednala dvě odsmraďovací jednotky, které ale dorazí až koncem dubna nebo začátkem května.

