Ústí nad Labem/ Daší přechod pro chodce v Hrnčířské ulici již nevznikne. Ani od uličky v Jirchářích, kde zřejmě chybí nejvíce. Magistrát ale tvrdí, že další přechod pro chodce by tu omezil plynulost dopravy. A podle zákona ho tu prý stejně ani nelze vyznačit.

Chodcům chybí v Hrnčířské ulici přechod | Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

Naproti vyústění uličky v Jirchářích je totiž umístěna zastávka MHD. Procházející občany však mate, že přesně v tomto místě je po obou stranách přiléhající Hrnčířské ulice snížený obrubník. Někteří z nich si to dokonce vysvětlují tak, že zde odpovědný úřad zapomněl zebru namalovat. „Pro mě jako pro seniorku o holi je velmi namáhavé dojít až k bance. Tak proč tu nenastříkají přechod, když je to na něj připravené? Navíc tu často vidím přecházet maminky s kočárkem hned u autobusu,“ postěžovala si kolemjdoucí Jiřina Procházková.

Vedoucí odboru dopravy magistrátu Dalibor Dařílek na to však uvedl, že zde nikdy nebyl přechod pro chodce plánován. „Snížená hrana obrubníku je zde pro výjezd a nájezd při čištění chodníku, technické zabezpečení, zásobování a podobně,“ vysvětlil. Zároveň by podle něj další chodník jen narušil plynulost MHD. „Na Mírovém náměstí a v Hrnčířské ulici je celkem pět přechodů pro chodce. Diskutabilní je, kolik dalších zeber tu ještě bude pro dopravu únosných. Pokud jeden zrušíme a další místo něj namalujeme u Jirchářů, lidé si zas budou stěžovat, že jim přechod chybí u ČSOB, Mc´Donalds a tak dále,“ pokračoval Dařílek.

Podle něj na všech místech, kde se přechody nacházejí, je stejný pohyb chodců jako u Jirchářů. „Já myslím, že situace by byla stejná. Současný stav je kompromisem mezi upřednostněním vozidel i upřednostněním chodců,“ dodal Dařílek.

Dopravní situace je zde ovšem skutečně nebezpečná. Vetšina chodců, kteří prochází z Jirchářů a potřebuje nasednou na MHD ve směru na Severní Terasu, Všebořice a podobně, přechází hned zde a ani se nenamáhá dojít k blízkému přechodu u obchodní banky (ČSOB).

Nebezpečnost místa potvrdil i jeden z řidičů MHD Petr Prášek, který tudy často jezdí v dopravní špičce. „Pro nás, řidiče, je to tu nebezpečné. I když tu není vyznačený přechod, lidé si tu dělají, co chtějí, nejsou ohleduplní. Když musíte prudce zabrzdit ve třicetikilometrové rychlosti s vozem plným cestujících, není to příjemné,“ popsal situaci.