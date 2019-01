Ústí nad Labem -Dozvědět se o zásadách poskytování první pomoci, sami si ji vyzkoušet a prohlédnout si techniku policie a profesionálních i dobrovolných hasičů mohli včera Ústečané na Mírovém náměstí.

Lidé si na náměstí mohli vyzkoušet, jak ošetřit zraněného | Foto: DENÍK/ Karel Pech

„První pomoc by měl umět poskytnout každý člověk. Bohužel tomu tak není,“ řekl Lukáš Koudela, předseda místní skupiny Českého Červeného kříže (ČČK), která akci za podpory města pořádala. Kolemjdoucí se spíše dívali, nabídky, ať si zkusí, jestli dokáží správně ošetřit „zraněného“ většinou s díky odmítali. Ale pár odvážlivců se našlo, hlavně z řad mladší generace. „Učili nás to na základní škole, tak jsem si chtěla potvrdit, že jsem to nezapomněla,“ řekla studentka Tereza Bláhová. Podle Koudely je správné, když člověk vstřebává zásady první pomoci odmalička. Proto se také zaměřují hlavně na děti. Na letní prázdniny pro ně chystají tábor se záchranářskou tématikou a od září chtějí ve spolupráci s pionýrskou organizací vést kroužek Mladý zdravotník.