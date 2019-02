Ústí nad Labem -Stovky ústeckých tříd se včera vyprázdnily. Učitelé a školští pracovníci se totiž připojili ke stávce. Jen na některých školách připravili pro děti náhradní program. A tak tisíce z nich zůstaly doma.



Zhruba sedmdesát učitelů odjelo po obědě dvěma autobusy protestovat přímo do Prahy. Protestem chtějí vybojovat více peněz pro školství. Podle odborářů a učitelů chybí finance zejména na platy a učební pomůcky. Ani vládou navrhované zvýšení rozpočtu na školství podle nich situaci neřeší.

„Teď to vidět ještě není, ale od září nebude na učebnice. Některé školy nebudou mít na provoz,“ řekla šéfka ústeckých školských odborů Martina Wilhelm a jedním dechem dodává: „Navíc stárnou učitelské sbory a mladí pracovníci do školství vůbec nechtějí.“



Do Prahy učitelé odjeli s mávátky, hudebními nástroji a s texty písní. Před úřadem vlády tak včera zazníval například hit skupiny Kabát: „Coloredo“.

Na Ústecku se ke včerejší protestní akci připojilo na devatenáct škol. Podle vedoucí organizačního oddělení Českomoravského odborového svazu školství Jaroslavy Doležalové se ke stávce ještě v pondělí některé školy připojovaly. A tak jejich počet neustále rostl.

Například v Ústí se navíc protestovalo také na gymnáziu v Jateční ulici, základní škole v Řehlovicích, praktické v Neštěmicích či na střední škole ekonomické a stavební na Stříbrníkách.



Většina škol zůstala včera úplně uzavřena. „U nás se k protestu připojili až na jednoho učitele a vedení, které stávkovat nemůže, všichni,“ řekl jeden z protestujících učitelů ze základní školy Stříbrnická Martin Karhan. Svůj nesouhlas se současnou situací ve školství zde včera vyjádřilo na 53 školských pracovníků. Jednalo se vůbec o největší počet z celého Ústecka.



I přes stávku děti doma nezůstaly

Některé školy však zrušily vyučování jen pro určité třídy nebo zkrátily dobu vyučování. A to například na Základní škole Anežky České, kde se druhý stupeň učil pouze do 11.40 hodin. Na Základní škole Nová a Palachova se pak žáci pátých a vyšších ročníků nevyučili vůbec.

Zatímco na Střední škole elektrotechniky a spojů Stříbrníky podle ředitele Pavla Valáška i přes stávku probíhaly například závěrečné zkoušky.

Na Gymnáziu dr. Václava Šmejkala na Severní Terase byl pro studenty připraven od 8 do 13 hodin náhradní studijní program. Stejně jako na základní škole praktické v Neštěmicích.



„Pro děti jsme udělali speciální cvičení v přírodě. Během něj se dozvěděly, jak se mají například chovat o letních prázdninách,“ sdělila učitelka Hana Slaňáková, která včera také odjela demonstrovat do Prahy.



Stovka dětí si hrála na dopravním hřišti

Pro děti byl také včera připraven zábavný celodenní program na dopravním hřišti v Krásném Březně. Naučily se dopravní předpisy při jízdě na kole, slaňovaly, házely granátem na cíl či si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky. Na hřiště včera zamířilo na 150 dětí.



Včera na Ústecku stávkoval zhruba stejný počet škol jako při posledním protestu v prosinci. Tehdy se díky stávce kantorů život zastavil ve dvanácti základních školách, šesti středních, třech ZŠ speciálních a praktické. K protestu se přidalo na 748 pracovníků. Včera to bylo podle Martiny Wilhelm méně. Ještě odpoledne však přesný počet nevěděla.

V celém Ústeckém kraji se nějakou formou ke včerejší stávce připojilo na 382 škol a školských zařízení. Řekla to Jaroslava Doležalová.

Navíc z každého okresu vyjel minimálně jeden autobus nespokojených pracovníků. V prosinci stávkovalo v kraji celkem 390 školských zařízení. Celkem je v Ústeckém kraji 750 škol. Mateřské školy stávkovaly jen minimálně. Například v Ústí se k protestu nepřipojila ani jedna školka zřizovaná městem.