Trmice - Dva a půl roku pracoval kastelán zámku v Trmicích Jan Souček na novém kolejišti.

Kastelán zámku v Trmicích Jan Souček ukazuje nově vybudovanou modelovou železnici,která bude mít pro diváky premiéru letos v říjnu. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Oficiálně ho všem představí 28. října. Lokomotivy se po něm však už prohánějí dnes.



„Na novém kolejišti jsem pracoval sám hlavně v noci. Všechno je to z mojí fantazie,“ uvedl Souček.



Vlaky vyjedou po novém kolejišti při III. ročníku Trmické spirály. Kastelán řekl, že ho zpřístupní pro veřejnost do konce letošního roku. Podle zájmu se poté rozhodne, zda výstavu prodlouží.



V trmickém zámku je možné zhlédnout za zhruba jeden a půl milionu korun celou jeho práci za devatenáct let, co se modelářství věnuje. „Poslední kolejiště vyšlo na dvě stě padesát tisíc,“ dodal Souček.



Pro veřejnost je zámek přístupný ve středu v 13 a 15 hodin a neděli v 10, 13 a 15 hodin. Je tam celkem dvanáct kolejišti. Od nejmenšího až po zahradní, které je pro návštěvníky velkým lákadlem. Jezdí po nich celkem 350 lokomotiv a asi 2500 vagonů.