Ústí nad Labem - Boj o Kozí dráhu pokračuje.

Kozina po čtvrt roce ožila | Foto: DENÍK/Karel Pech

Starostové podél trati č. 132 nesouhlasí s tím, že trať se neopravuje, protože po ní nejezdí vlaky.

Za nepravdu pokládá Jaroslav Doubrava prohlášení mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Uvedla minulý týden pro Deník: „Nikdo si na trati neobjednal vlaky a je proto důležitější opravovat tratě, o které je zájem,“ uvedla tehdy mluvčí Správy železniční dopravní cesty Anna Kodysová. Dodala ale, že pokud by někdo vlaky objednal, ať už pro osobní nebo nákladní dopravu, trať se správa bude snažit opravit v co možná nejkratším termínu. „Bylo by to ovšem v takovém termínu, který nám umožní technologické postupy,“ vysvětlila Kodysová.

„Není pravda, že by po dráze neměly jezdit vlaky. Byly vyřizovány objednávky, kromě toho po Kozí dráze byly posílány i nákladní vlaky.

Jednu objednávku, kterou mám před sebou, vyřizoval Petr Hinterholzinger, ředitel krajského centra osobní dopravy,“ uvedl Doubrava.

Dva páry spojů v jeden den z Děčína hlavního nádraží do Oldřichova u Duchcova i s DPH stály 22 267 Kč. Dokonce se objevil spoj v jízdním řádu s tím, že jede 30. 8. 2008.

Podle Doubravy chtěly po dobu prázdnin o sobotách obce provozovat železniční dopravu. Potvrzuje to i starosta Libouchce Jiří Štěrba.

„Objednávali jsme přes prázdniny na každou sobotu dva páry spojů, ale nedošlo na to, protože trať zavřeli,“ zdůraznil Štěrba. Kromě toho jezdil po trati zhruba jednou týdně také nákladní vlak.

Zájem na provozu trati je a nutnost jejího uzavření kvůli bezpečnosti považuje Doubrava za legálně použitý trik, jak trať zneschopnit provozu alespoň z části.

Bylo to vidět v sobotu 30. srpna, kdy sice vyjel vlak, ale dojel z Děčína do Jílového. Dále byla nasazena náhradní autobusová doprava.

Podle Doubravy o zneschopnění tratě nemají zájem železničáři, ale vedení ministerstva dopravy napojené na krajský úřad. Připouští ale, že k tomu nemá konkrétní důkazy. Ale o zájmu či fandovství železničářů svědčí, že v případě Kozí dráhy se snažili o minimalizaci nákladů. Dosáhli pozoruhodného výsledku: Trať č. 132 měla menší náklady, než by se mohlo na první pohled zdát.

Jak toho bylo dosaženo? V minulých letech byla provozována doprava po této trati plně odepsanými vozidly. Svědčila o tom i výše nákladů kalkulovaná dopravcem – Českými drahami - ve výši 66,67 Kč/km.

Pomocí účetně odepsaných motoráčků byla cena za jeden kilometr u Kozí dráhy proti jiným tratím (nejen u nás, ale i v zahraničí) nižší. To jasně ukazuje, že sami železničáři měli snahu o co nejúspornější provoz na Kozí dráze.