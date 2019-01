Ústí nad Labem - Situace v ústecké sociální demokracii se pouhé dva dny po sečtení volebních lístků vyostřila. Krajský výkonný výbor ČSSDnezvolil do týmu, který bude jednat o budoucí koalici, lídra kandidátky Jaroslava Foldynu. Ten výsledek hlasování nesl nelibě. Stejně jako někteří další sociální demokraté. Po sobotních oslavách vítězství v krajských volbách odcházeli tentokrát z jednání se zamrzlým úsměvem.

Lídr kandidátky ČSSD Jaroslav Foldyna nedostal mandát na to, aby jednal o budoucí krajské koalici. Výsledek tajné volby nesl nelibě. Stále je však prý kandidátem číslo jedna na post hejtmana. | Foto: DENÍK/Karel Pech



Sociální demokraté si v tajné volbě zvolili čtyřčlenný tým ve složení Petr Benda, Pavel Kouda, Arno Fišera a Jana Vaňhová. Ten má v tomto týdnu podle krajského předsedy ČSSD Petra Bendy začít vyjednávat se všemi stranami, které se dostaly do krajského zastupitelstva, o koalici. Jaroslav Foldyna nechtěl rozhodnutí svých stranických kolegů příliš komentovat.



„Nemám vám co říci. Nemám mandát k vyjednávání o koalici. Byl jsem demokraticky nezvolen,“ řekl Foldyna novinářům. Petr Benda na dotaz, proč ve vyjednávacím týmu není lídr strany, který navíc od voličů dostal nejvíce hlasů, odpověděl: „Zastupitelé volili tajně. Jaroslav Foldyna nedostal potřebný počet hlasů, aby byl zvolen. Nic jiného za tím nehledejte.“ Jestli dal Foldynovi hlas, říci Benda nechtěl. Prý mu to nedovolují stanovy strany.



Vyhýbavě reagoval také na přímý dotaz, zda je Foldyna stále kandidátem strany na hejtmana.



„My jsme tuto věc neřešili. Řešili jsme vyjednávací tým, druhé kolo senátních voleb, podporu našich kandidátů a s čím půjdeme na jednání s ostatními politickými subjekty,“ podotkl Benda s tím, že personální otázky budou řešit teprve až přijdou na pořad dne a s tím ČSSD prý nebude pospíchat.



Foldyna už po zveřejnění volebních výsledků sdělil, že chce vytvořit menšinovou vládu sociální demokracie s podporou některé strany. Bedna dnes tuto variantu nevyloučil. ČSSD bude tento týden jednat také s hnutím Severočeši.cz. Spolupráce s tímto politickým hnutím je však například podle náměstka ústeckého primátora a čtyřky na kandidátce Arna Fišery nepřijatelná.



Hnutí Severočeši.cz už chtělo o spolupráci s ČSSD jednat. Podle starosty Telnice a trojky na kandidátce Jaroslava Doubravy jim však Foldyna sdělil, že na to nemá mandát. „Žádné jednání není nyní naplánováno,“ podotkl Doubrava. Severočeši.cz by se prý přikláněli i k tiché podpoře ČSSD.



Koalici se sociální demokracií chtějí vytvořit také komunisté.



Z jedenácti mandátů by měla mít v radě podle nich vítězná ČSSD šest křesel, KSČM a ODS dvě křesla a jeden mandát Severočeši.cz. Lídr strany Oldřich Bubeníček však sdělil, že bude otázkou, zda na to budou chtít přistoupit i další strany.



Politolog Zdeněk Zbořil si myslí, že koalici v kraji stejně vytvoří sociální a občanští demokraté.

„Obě strany mají největší potenciál v politice v hospodářských kontaktech, nemohou proto jít proti sobě. Mohou uzavřít chladné manželství, v průměru budou přiměřeně šťastni,“ uvedl Zbořil.



Podle Arna Fišery bude zřejmě o nové koalici jasněji po senátních volbách na počátku příštího týdne.



Budoucí koalice



Vyjednávací tým se má tento týden sejít se všemi politickými stranami, které se dostaly do krajského zastupitelstva. Nejpravděpodobnější je koalice ČSSD s ODS. Lídr kandidátky Jaroslav Foldyna však nevylučoval ani spolupráci s komunisty. Ten je však po dnešním večeru s jednání o koalici vyloučen.