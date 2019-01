Ústí nad Labem - Trasa plánované lanovky z centra města k výletnímu zámečku Větruše se posune. Nová trasa, kterou již schválili radní města, se vyhne pozemkům soukromých vlastníků. Lanovka se má začít stavět v příštím roce, ještě letos chce ústecká radnice požádat o územní rozhodnutí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček



Náměstek primátora Jan Řeřicha (ODS) podotkl, že nová trasa lanovky z centra města k Větruši nejde již přes žádný soukromý majetek. „Hledali jsme takovou trasu, aby nikoho neohrožovala,“ dodal Řeřicha.



Stavební odbor ústeckého magistrátu letos vydal rozhodnutí o umístění stavby lanovky, které však v září zrušil krajský úřad. K němu se odvolali majitelé nemovitostí. Vadilo jim, že by lanovka narušovala jejich soukromí. Mluvčí Ústeckého kraje Veronika Kindlová tehdy uvedla, že rozhodnutí bylo zrušeno kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahů.



Řeřicha řekl, že zřejmě do konce letošního roku budou žádat o nové územní rozhodnutí. Podle něj by se měla lanovka z centra města na Větruši začít stavět už v příštím roce. Její stavba má stát zhruba 80 milionů korun. Většinu zaplatí Evropská unie. Lanovka je součástí již schváleného integrovaného plánu rozvoje města. Řeřicha podotkl, že změna trasy neohrozí čerpání peněz z evropských dotací na její výstavbu ani termín dostavby.



Stavba lanovky může začít, až dostatečně pokročí stavba obchodního centra Fórum, kde bude nástupní stanice. Důležitá je i sanace svahů pod zámečkem Větruše. Ty se utrhly v loňském roce.



Na Větruši se má v budoucnu postavit také luxusní hotel. Ústecká radnice ale tento projekt odložila. V době finanční krize nevěří, že najde investora, který bude splňovat její náročné podmínky. Vedení města ale stále hledá provozovatele restaurace.