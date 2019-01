Ústí nad Labem - Nejenom v krajské lékárně Masarykovy nemocnice budou od 1. února v Ústí nad Labem k mání levnější léky na recepty. Slevy od stejného data začnou pacientům poskytovat také některé ústecké soukromé lékárny. Následně se ale o ně budou soudit s Ústeckým krajem.

Poté, co zastupitelé kraje ve středu rozhodli, že nemocniční lékárna bude s účinností od neděle pacientům snižovat doplatky za předepsané léky o částku třicetikorunových regulačních poplatků, oznámili včera další lékárníci, že budou dělat totéž.



„V Ústí se budou třicetikorunové slevy od 1. února týkat lékáren Dr. Max, lékárny U Divadla a lékárny OC Sever,“ informoval Martin Šrámek, provozovatel lékárny v Severu s tím, že pravděpodobně se přidají ještě i další.



Zatímco ale v případě krajské nemocniční lékárny to svému zařízení kraj vykompenzuje z veřejných peněz, v soukromých lékárnách budou škodní sami lékárníci. Třicetikorunové bonusy, které pacientům poskytnou, budou totiž muset hradit z vlastní kapsy.



Šrámek vysvětlil, že jim nic jiného nezbývá, když nechtějí přijít o pacienty, protože konkurenční tlak mezi lékárnami je veliký. Poskytnutých slev se ale soukromí lékárníci budou dožadovat po Ústeckém kraji soudní cestou. Ten se podle nich darováním poplatků pouze někomu dostává do rozporu se zákony o hospodářské soutěži a narušuje rovnost soutěžitelů na trhu.



Uvedený postup včera všem lékárníkům doporučilo i Grémium majitelů lékáren, které zároveň samo hodlá podat žalobu o náhradu způsobené škody. Už minulý týden ji podalo kvůli nevybírání regulačních poplatků v krajských lékárnách ve středních Čechách. Zároveň požádalo soud o předběžné opatření, aby kraj až do soudního rozhodnutí přestal ve svých zařízeních hradit poplatky za pacienty. S tím ale neuspělo.



Někteří ústečtí lékárníci zatím váhají. „Ještě nevím, jak se zachovám. Není to tak jednoduché, i právníci se dohadují, jestli je postup kraje žalovatelný,“ uvedla Iva Zoubková, majitelka lékárny Duha na Střekově.



V každém případě ale krajské rozhodnutí bere jako likvidační především pro malé soukromé lékárny. „Ty budou na krach hned a po nich budou následovat další,“ prorokuje střekovská lékárnice.



Že obavy o zákazníky nejsou liché, potvrzují Ústečané, které Deník oslovil. Především důchodci, kteří mají větší spotřebu léků, méně peněz a dost času. Zatímco tři oslovení mladší lidé na otázku, zda ušetřené poplatky budou hrát při jejich výběru lékárny rozhodující roli, odpověděli, že ne, a jen dva ano, tak všech pět odpovědí ze seniorských řad bylo kladných.



„Když sečtu svoje a manželovy recepty, tak jich dáme každých čtvrt roku dohromady deset. Při dvou položkách na jednom receptu je to jenom na poplatcích 600 korun. A to je pro nás velká částka. Čas mě nehoní, autobus mám zadarmo, do pětky nastoupím u domu a vystoupím u nemocnice, tak co bych sem pro léky nezajela. Chystám se na to hned příští týden,“ přiznala pětasedmdesátiletá Anna Matějková z Krásného Března.



Nemocniční lékárna je podle radního Ústeckého kraje a předsedy představenstva Krajské zdravotní Petra Bendy na větší příliv pacientů připravena.



„Uložil jsem vedení, aby udělalo maximum pro bezproblémové zvládnutí zvýšeného provozu. Byl jsem ujištěn, že jsou na to připraveni,“ řekl Benda.