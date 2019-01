Ústí nad Labem - Z aktuálních statistik vyplývá, že chřipková epidemie se zatím Ústí nad Labem vyhýbá. Přes toto příznivé zjištění ovšem počty nemocných s onemocněním dýchacích cest rostou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Lékaři za pátý týden roku zaznamenali zhruba dvacetiprocentní nárůst onemocnění. Celkem v kraji onemocnělo 11 801 osob. Což činí 1419,78 případů na 100 tisíc obyvatel. Tedy stále nelze hovořit o epidemii, protože hranici tvoří 2000 případů na 100 tisíc obyvatel.

„Ve všech okresech je zaznamenán vyrovnaný nárůst onemocnění. Například v Teplicích je tento nárůst 22,7 procenta. V Ústí nad Labem pak 18,33 procenta,“ uvedl Josef Trmal z krajské hygienické stanice.

Přesto prý lékaři očekávají další nárůst počtů onemocnění. „Na druhou stranu, faktor, který by to mohl příznivě ovlivnit, jsou jarní prázdniny dětí. Ten dopad pak možná nebude tak dramatický,“ dodal Trmal s tím, že očkování v tuto dobu se už nedoporučuje, protože lidské tělo si pravděpodobně nestihne vytvořit protilátky a vakcína by tak mohla selhat.

Také Masarykova nemocnice potvrdila, že se zatím epidemie nekoná. Zároveň však její mluvčí Jiří Vondra upozornil, že je důležité onemocnění předcházet. „Každá věková skupina chřipku snáší jinak. Hůře ji snáší samozřejmě starší generace,“ řekl.

Prevencí proti chřipce je především dobrý zdravotní stav, spojený se zdravým životním stylem. „Takže platí notoricky známé skutečnosti, jako je správná životospráva a dostatek vitaminů. Pokud hrozí výskyt epidemie, je vhodné vyhýbat se místům se zvýšenou možností nákazy. K prevenci patří také očkování proti chřipkovým onemocněním,“ dodal Vondra.

Příznaky chřipky jsou bolesti svalů, ochablost, teploty. Mladší lidé si mohou léčení naordinovat sami. A to klid na lůžku, paralen či ibalgin a potit se a také požívat velké množství tekutin. Je třeba se skutečně léčit a nemoc nepřechodit. Nestačí 2 dny, ale minimálně 5 dní až týden. Příčinou onemocnění bývá oslabená imunita, podchlazení, stres, nedostatek vitaminů.

U starších lidí je nutná stejná prevence. Při podezření na chřipku by ale vždy měli navštívit svého praktického lékaře. Ten zná jejich zdravotní dokumentaci a dokáže správně onemocnění vyhodnotit. Chřipka totiž ovlivňuje i průběh dalších onemocnění.