Mostecko - Energetičtí giganti na Mostecku se spojili. Chtějí společnými silami dosáhnout prolomení limitů těžby uhlí.Horní Jiřetín, kterému tím hrozí zánik, se ale jen tak vzdát nehodlá.Také řada politiků z kraje prolomení stále odmítá.

Aktivisté Greenpeace protestují proti těžbě uhlí. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Energetická sekce, tak zní název nové skupiny, která se chce zasadit o těžbu dalších zásob uhlí za současnou hranicí. „Čas krizového období, kdy budeme řešit nedostatek energie, se velmi blíží. Jsem za zrušení limitů. Pokud projde změna horního zákona, navrhnu rovnou zrušení limitů,“ řekl jeden z takzvaných patronů nové pracovní skupiny, poslanec Oldřich Vojíř (ODS).



Na seznamu členů energetické sekce se ocitly všechny společnosti z Mostecka, které mají co do činění s energetikou. Tedy skupina Czech Coal, Severočeské doly, United Energy, ČEZ a řada dalších. Společně chtějí podpořit tolik diskutované téma, prolomení limitů těžby a komunikovat nejen s obyvateli dotčených obcí, ale i Ústeckým krajem a českou vládou.

Podle členů sekce nejsou obnovitelné zdroje vhodnou alternativou uhlí. „Není jiné cesty, než postupné dobývání uhlí, které tady je,“ dodal Vojíř.

Situaci kolem možného zvýšení těžby stále bedlivě sledují v Horním Jiřetíně. Pokud se společnostem jejich plán podaří, bude Jiřetín srovnán se zemí. „Naše stanovisko se nemění. Stále budeme bránit možnému prolomení limitů. Rozhodně máme řadu prostředků, kterými tomu zabránit můžeme a hodláme je využít,“ reagoval pro Deník místostarosta Jiřetína Vladimír Buřt (SZ). A připomíná, že i další politici deklarovali svůj zájem na zachování limitů.

Nedávno se proti možnému prolomení odhradila i litvínovská ODS poté, co pronikla na veřejnost pracovní verze nové státní energetické koncepce z dílny ministra průmyslu a obchodu Martina Římana (ODS).



„Členové ODS Litvínov jakékoliv spekulace o prolomení limitů odmítají. Zveřejněný materiál je v rozporu s platným programovým prohlášením současné vlády, opakovanými sliby úřadujících ministrů včetně premiéra při návštěvě našeho regionu a naposledy usnesením vlády z 20. října loňského roku,“ sdělil před časem Milan Šťovíček, předseda litvínovských občanských demokratů.



Litvínovská ODS se podle Šťovíčka nebojí, že by hrozilo prolomení limitů. Tvrdí, že podobný návrh nemá naději získat potřebnou politickou podporu na místní, krajské ani národní úrovni. „V sázce je mimo jiné důvěra obyvatel Severních Čech k právní jistotě jejich vlastnických práv, důvěra k jejich samosprávám a v neposlední řadě i jejich důvěra k úřadující vládě,“ uvedl předseda.



Podle slov Vojíře se v poslanecké sněmovně čtyři politické subjekty shodují, že jiné cesty než prolomení není. „Jediná s kým se neshodujeme ve sněmovně je strana zelených,“ sdělil Vojíř.

Nová koncepce ministra Římana podporuje také jadernou energetiku. Měly by se využít všechny dostupné zásoby uranu a podíl výroby elektřiny z jádra by měl už roku 2030 vzrůst z dnešní třetiny na zhruba polovinu. Nyní probíhá nové zpracování připomínek a zhruba v dubnu by se mohla nová koncepce objevit znovu ve vládě.

Okresní hospodářská komora, pod kterou energetická sekce vznikla, se prý obává i možného snižování pracovních míst při neprolomení. „Pokles míst se žádnými investičními pobídkami nahradit nedá,“ uvedl předseda mostecké hospodářské komory Rudolf Jung.