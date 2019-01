Ústí nad Labem - Iniciativa V Ústí neonacisty nechcemepředstavila svůj „bojový“ plán. Jeho hlavním prvkem je odmítnutí fyzického kontaktu s pochodujícími nacionalisty. Propagovat jej má velká kampaň a doprovodné protestní akce. Autonomní nacionalisté zasevydali prohlášení, kde ostře kritizují primátora Ústí.

Autonomní nacionalisté Sever pochodovali loni v červnu v Děčíně. V letošním roce pořádají pochod v centru Ústí. | Foto: Deník/ Karel Pech



Jak uvedl mluvčí iniciativy V Ústí neonacisty nechceme Miroslav Brož z organizace Člověk v tísni, účelem je, aby se pochod jeho účastníkům nelíbil. „Chceme, aby to pro ně byl úplný debakl. Nesmí to dopadnout jako v Janově, to je totiž přesně to, co neonacisté chtějí,“ řekl Brož.

Účelem pochodu je podle iniciativy přitáhnout pozornost médií a velkého počtu dezorientovaných a krizí znejistělých občanů. „Jejich prostředky jsou stejné jako prostředky nacistů před válkou,“ uvedl další člen iniciativy, vědecký tajemník muzea Václav Houfek.



Pochod nacionalistů se má uskutečnit 18. dubna ve večerních hodinách. Svolal jej za Autonomní nacionalisty Sever (ANS) Adam Berčík, při příležitosti výročí spojeneckého bombardování Ústí v roce 1945. Členové iniciativy si ale spíš myslí, že chtějí uctít 120. narození Adolfa Hitlera, který se narodil 20.dubna.

Jak dál uvedl Brož, snahou iniciativy je dostat na protestní akce co nejvíc Ústečanů.

„A naopak, na pochod aby zas nepřišel z Ústečanů nikdo. Aby se pochod nepořádal příští rok znovu. Musí dostat najevo, že Ústí neonacisty nechce.“



Iniciativu podpoří ze svého fondu i primátor města Jan Kubata 10 tisíci korun. Ty jsou určeny na částečné pokrytí nákladů koncertu, jež se bude pořádat 15. dubna. Autonomní nacionalisté na svém webu zveřejnili otevřený dopis primátorovi, kde toto kritizují.

Jan Odvalil (ANS) nejenže ve svém otevřeném dopise popírá, že by byli neonacisté. Také kritizují členy iniciativy. „Tito údajní “neonacisté“ okamžitě přitahují pozornost různých individuí, často pochybného charakteru. Tento slepenec “rádobykulturních“ ztroskotanců a puberťáků z internetových kaváren dostane peníze z rozpočtu daňových poplatníků! V rámci rovné soutěže mám sto chutí zažádat si o příspěvek na akci od města také,“ napsal Odvalil.



ANS pozvali na akci také nacionalisty z Německa. „Na německých webech už si píší, kolik stojí u nás dálniční známka, kde se dá v Ústí zaparkovat a kdo zajistí na akci autobus,“ uvedl další člen iniciativy, ústecký archivář Vladimír Kaiser. „Je to paradoxní, ještě nedávno němečtí nacionalisté považovali za potupu, když si Čech nechá vytetovat svastiku.“



Otevřený dopis Autonomních nacionalistůprimátorovi Janu Kubatovi





Primátore Ústí nad Labem, Jane Kubato



18. dubna se v Ústí nad Labem uskuteční smuteční průvod za oběti “spojeneckého“ bombardování, které město utrpělo ve dnech 17. a 19. roku 1945. Při těchto náletech zahynulo podle některých odhadů až 1500 lidí. Vaše reakce byla očekávaná, míra špíny, lží, polopravd a mystifikací, které jste s pomocí médií začal o akci šířit do světa, však předčila všechna očekávání.



Vaše snaha vidět nacismus na každém kroku je kombinací tragikomedie a paranoidních stavů. Vaše hra šifer, kterou jste prezentoval občanům, může mít vzhledem k vašemu mocenskému postavení zajímavou dohru. Asi se brzy dočkáme vyškrtnutí jedničky a osmičky z číselné řady. Po devatenáctém dubnu bude rovnou následovat duben jednadvacátý. Proč vlastně troškařit, rovnou zrušíme celý duben. Abecedu podrobíme pro jistotu podobné čistce, ať mají ti “neonacisté“ po zábavě.



Bohužel svět kolem vás není pouze záležitost pubertálních her na agenta hrdinu. Možná by jste se měl zkusit vrátit časem a na americkém velitelství oznámit, že naprosto zbytečný a barbarský nálet na Ústí nad Labem je potřeba alespoň o dva týdny odložit. Možná by jste mohl jednou zapojit vlastní hlavu. Zdravý selský rozum vám, nebo někomu z vašeho velkého týmu poradců napoví, že nejlepší termín pro konání jakékoli akce byla, je a bude sobota. To že letos vyšla na 18. dubna je pouze váš problém!



Kroky vaše a vašich pomocníků jsou pouze příznakem úpadku naší doby. Skupina mladých lidí, kteří se rozhodli vzít svoji budoucnost do svých rukou a postavit se proti proudu současné špinavé stoky, jsou automaticky ocejchováni jako “neonacisté“. Tento cejch přichází jaksi automaticky, často za pomoci různých konstrukcí, které jsem vypsal výše. Korunu jste celé situaci nasadil opět vy. Tito údajní “neonacisté“ okamžitě přitahují pozornost různých individuí, často pochybného charakteru. Tento slepenec “rádobykulturních“ ztroskotanců a puberťáků z internetových kaváren dostane peníze z rozpočtu daňových poplatníků! V rámci rovné soutěže mám sto chutí zažádat si o příspěvek na akci od města také. Vím ale, že bych neuspěl, nekonzumuji denně velké množství drog, nenosím jarmulku, pracuji a moje image není dostatečně nezisková. Chtějí přivítat smuteční průvod nezájmem a smíchem. Stovky zabitých civilistů jsou těmto kašparům k smíchu. Jsou k smíchu i vám skrze vaší podporu a musím za sebe říci, že máte, slušně řečeno, velmi zvláštní smysl pro humor.



Vaše mediální kampaň je zaměřená hlavně na Ústečany. Je možné, že velká část z nich, zmasírovaná mediální kampaní a nepoužívající vlastní mozek, vám na tuto hru skočí. Některým ale možná začne vrtat hlavou, proč se tolik angažujete v kauze jednoho pochodu, zatímco město je den ode dne nebezpečnějším, špinavějším a stále horším místem pro život. Pochod, ačkoli proti němu tak brojíte, se vám náramně “hodí do krámu“. Zakryje skutečné problémy vašeho města, mezi kterými jasně dominuje alarmující cikánská kriminalita. Pevně věřím, že se najde část obyvatel Ústí nad Labem, které vaše křížové tažení proti smutečnímu pochodu nechá chladnými a přijdou se na naší akcí podívat.



Budete se, ostatně jako ostatní politici na regionální a nově na celostátní úrovni, pokoušet pochod zakázat. Sám jistě sledujete situaci a dobře víte, že máme za sebou sérii vítězství v právních bitvách s mocenským aparátem tohoto systému. Vyhrajeme i tuto. Můžete se pokusit změnit právo, protože v současnosti za vámi nestojí, ale vězte, že pravda je a bude vždy při nás.



Jan Odvalil