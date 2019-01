Střekov/ Obtěžuje vás zápach ze střekovské STZ? Můžete si stěžovat na zelené lince.

Ústecká potravinářská firma Setuza přemísťuje výrobní linku z Olomouce do krajské metropole. | Foto: Karel Pech

Tu zavedla přímo STZ. Reaguje tak na diskusi Strany zelených, která při nedávném jednání se zástupci firmy upozornila na občasné stížnosti lidí ze Střekova, že jsou obtěžováni pachem z výroby.

„Přestože mohou obyvatelé kdykoliv telefonicky kontaktovat naši firmu i v současné době, mají pracovníci pokyny, jak postupovat o pracovním volnu. Rozhodli jsme se vyjít vstříc lidem zřízením speciálního telefonního spojení pro tyto účely,“ upřesnila mluvčí STZ Marie Logrová.

Na čísle 475 292 173 přijme pracovník stálé služby hasičů jakýkoliv poznatek o zásahu do životního prostředí. Spolu se stížností sdělí volající své kontaktní číslo, na to mu pracovník firmy sdělí, jak to se stížností dopadlo.

„To je perfektní. Sice je to také propagace podniku, ale i lidem to určitě poslouží. Zelená linka by mohla být dobrý prostředek k získání podkladů, kdy podnik skutečně páchne,“ uvedl Karel Nepraš, zastupitel za Stranu zelených.