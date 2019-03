„Jsem rád, že město neonacisty nepřivítalo,“ ocenil misionář, který nyní jezdí po středních školách v Česku a vypráví studentům svůj pohnutý životní příběh.

Osmasedmdesátiletý muž je totiž Wintonovým dítětem. Narodil se v Brně v židovské rodině. Bylo mu osm let, když došlo k mnichovské dohodě a skončil mu bezstarostný život. Celá jeho rodina válku nepřežila.

Jen on sám, a to díky Nicholasi Wintonovi, britskému obchodníkovi, který se spojil se svou domovskou vládou a požádal o umístění československých židovských dětí do rodin k náhradní péči. Celkem se mu takto podařilo zachránit 669 dětí.

Tomas Graumann, tehdy ještě Tomáš Hofberg, prožil dětství ve skotské rodině.

„Pamatuji si pár historek z doby před odjezdem i to, že jsem jel vlakem do Skotska. Cestu samotnou si moc nepamatuji, ale uvítání tam na místě pak ano. Byli jsme dva, ještě jeden chlapec z Teplic, ten dnes žije v Austrálii,“ vzpomněl na tehdejší události Tomas Graumann.

Přiznal, že z češtiny si už dnes moc nepamatuje, prakticky prý zná dobře jen dvě slova, prosím a děkuji. Po válce dál žil ve Skotsku, poté devět let působil jako ošetřovatel, učitel a misionář na Filipínách.

Nyní přebývá se svou manželkou střídavě ve Spojených státech a v Česku, v Nebovidech na Kolínsku. Vychovali spolu čtyři děti, z toho dvě adoptované, mají deset vnoučat. Se svým zachráncem se Tomas Grautmann osobně setkal až před dvěma roky v Praze.

Do Ústí přijel muž, který sám také pomáhá druhým, v rámci turné Exit Tour na pozvání Křesťanské akademie mladých.

O svém životním osudu si povídal také s náměstkyní primátora Zuzanou Kailovou, která mu poděkovala za osvětu mezi mládeží. „Je mi velkou ctí setkat se s člověkem, který patří k „Wintonovým dětem“.

Jedna věc je se o druhé světové válce učit ve škole, naprosto jiná věc je slyšet výpověď pamětníka, který hrůzy druhé světové války přežil,“ dodala po setkání Kailová.