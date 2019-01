Libouchec -Odpůrci stavby CPI Parku Žďár podezřívají libouchecký stavební úřad z korupce. Připadá jim podivné, že povolil stavbu obřího logistického centra této společnosti, aniž by prý měl všechny zákonné náležitosti.

V době, kdy spor mezi odpůrci stavby CPI Parku Žďár a investorem gradoval, ředitel společnosti Přátelé přírody Marian Páleník a dobrovolníci dojížděli na Libouchecko téměř každý víkend za účelem informovat místní obyvatele o této stavbě. | Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

„Zda jsou úředníci podplacení, to samozřejmě nevíme, protože to ani vědět nemůžeme. Z jejich přístupu k investorovi ovšem přímo čiší vstřícnost a nadržování jedné straně sporu,“ uvedl Marian Páleník, ředitel společnosti Přátelé přírody, jež se v kauze angažuje.



„Jejich přístup k občanům, majitelům nemovitostí, je naopak jednoznačný. Úředníci jim neuznávají nic. Počínají si, jakoby zastupovali investora proti místním.“



Přátelé přírody pak vidí rysy korupčního jednání na několika událostech. Nejprve prý stavební úřad Libouchec vydal územní rozhodnutí vykazující řadu vad, například konání územního řízení nebylo dle zákona oznámeno majitelům dotčených nemovitostí.



Dále úřadem nebyla požadována výjimka ze zákona o ochraně přírody, povinný souhlas se zásahem do krajinného rázu a souhlas se stavbou byl vydán v podobě, která není v souladu s územním plánem obce. Podle Přátel přírody úřad vyšel maximálně vstříc investorovi.



Poté tentýž stavební úřad neuznal žádného z více než 30 majitelů dotčených nemovitostí za účastníky řízení. Tím měl úřad dosáhnout nabytí platnosti územní rozhodnutí.



Tajemník liboucheckého obecního úřadu Tomáš Pilc ale tato obvinění považuje za naprosto nesmyslná. „Stavební úřad rozhoduje dle zákona. Pokud bychom projekt logistického centra sabotovali, byly bychom to my, kdo by jednal protiprávně,“ bránil se.



Jak Pilc dál uvedl, o dalším osudu parcel, kde má obří logistické centrum vzniknout, bylo rozhodnuto už 25. března 1999 na 3. jednání tehdejšího zastupitelstva. „Obec tehdy překlasifikovala pozemky v soukromých rukou ze zemědělské půdy na plochy určené na podporu rozvoje,“ pokračoval tajemník Pilc.



Jak vyplývá ze zápisů, nikdo ze zastupitelů neprotestoval. Z Libouchce do té doby totiž zmizelo na deset podniků a panovala zde vysoká nezaměstnanost. Libouchečtí pak museli za prací dojíždět do Děčína a Ústí nad Labem. Zastupitelé v tom viděli jednu z možností, jak této nepříznivé situaci čelit.



Ověřovatelem zápisu byl tehdy zastupitel Zdeněk Zikmund, který je ovšem shodou okolností členem společnosti Přátelé přírody a také pro změnu hlasoval. „Obviňovat nás z korupce je hloupost, protože teď už to jde mimo nás,“ dodal Pilc.



Společnost CPI, investor stavby logistického centra, výroky Přátel přírody o korupci zásadně odmítá. „K takovým tvrzením nevidím žádné důvody. O právních krocích ale zatím neuvažujeme,“ uvedla mluvčí společnosti Michaela Winklerová.



Údajnou korupcí na Liboucheckém stavebním úřadě se zatím policie nezabývá. Nikdo totiž nepodal trestní oznámení.