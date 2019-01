Ústí nad Labem - Starosta Střekova Vlastimil Žáček navrhne radě, aby zřídila přímo na úřadě zápachovou telefonní linku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Střekovská radnice se k tomuto kroku rozhodla, když se přesvědčila, že dostatečně nefunguje zelená linka bývalé Setuzy, dnes STZ.



Své by o tom mohla vyprávět Ústečanka Jarmila Burešová.



„Ve sluchátku se ozvalo: hasiči Setuza. Člověk na druhé straně telefonu se nemínil ani představit jménem,“ líčí svůj zážitek žena. Podle jejích slov nechtěl ani vědět, kde a jaký zápach je cítit, jen si zapsal jméno.



O tom, že takto linka funguje, se přesvědčil i redaktor Deníku. Scénář byl úplně stejný. Volaný nedokázal ani odpovědět, jestli zápach na který si redaktor stěžuje, pochází z provozů bývalé Setuzy či nikoliv.



Podle mluvčí STZ Marie Logrové hasiči jen stížnost přijmou. „Poté ji předají dál. Připomínky na zápach se vyhodnotí a my se zpátky ozveme stěžovateli,“ vysvětluje činnost linky.



Redaktorovi Deníku se ovšem nikdo zpět neozval.



Nová linka by měla sloužit občanům v případě, že budou obtěžováni zápachem na Střekově. „Lidé už dnes mohou psát do blogu na internetových stránkách úřadu své stížnosti,“ dodává Žáček.



Střekovská radnice kromě navrhované zápachové linky už v minulosti přijala proti zápachu z provozů bývalé Setuzy několik opatření.



„Máme mimo jiné takzvané čichače. Ti monitorují zápach okolo továrny. Dokážou rozpoznat, jestli je to zápach z místních provozů či nikoliv,“ říká Žáček. Podle jeho slov má každý prvek svou specifickou vůni a lze snadno rozpoznat, jestli zápach pochází z provozů bývalé Setuzy.



Podobnou linku již provozuje trmická radnice, kvůli zápachu z místního lihovaru.