Ústí nad Labem - Utržený svah se silnicí v Sebuzíně doposud nebyl definitivně sanován. K sesuvu půdy přitom došlo už zhruba před dvěma lety.

Na definitivní sanaci sesunutého svahu v Sebuzíně se stále čeká. | Foto: DENÍK/ Karel Pech

Sesunutý svah byl sice zabezpečen, aby se to celé nesesunulo znovu, ale od té doby se tu v podstatě nic jiného nezměnilo. Jen stesky obvodní střekovské radnice na nečinnost kraje a krajského úřadu zaznívají stále častěji.

Nebezpečný sesuv

Podle střekovského starosty Vlastimila Žáčka (ODS) je situace v Sebuzíně neutěšená. Teď dokonce ze svahu trčí elektrické kabely, takže se zdá, jako by měl svah znovu ujíždět.



„Práce tu měla už dávno začít, bohužel to nemohu nijak víc ovlivnit, je to na kraji, který to financuje,“ řekl Žáček s tím, že by byl rád, aby obě akce, sanace svahu a stavba kruhové křižovatky, začaly současně a pokud možno co nejrychleji. „Do rozpočtu a vedení kraje ovšem mluvit nemohu.“



Žáček potvrdil, že projekt sanace svahu a nového kruhového objezdu s přesunutou silnicí do Litoměřic „přes kopečky“ je už dávno hotový. „Předpokládám, že kraj, respektive krajská Správa a údržba silnic (SÚS), s touto akcí počítá,“ řekl starosta Žáček (ODS).



Po sanaci utrženého svahu bude původní vozovka sloužit už jen jako cyklostezka, pro pěší a jednotky záchranných sborů, jako je sanita nebo hasiči. Její úlohu má pak převzít právě kruhová křižovatka a nová, širší silnice.



Krajský radní René Budjač (ODS) sice ještě nemá zprávy, že by se svah znovu začal hýbat, ale slíbil, že pošle na místo někoho, kdo to zkontroluje. „Pokud by se ukázalo, že na majetku kraje hrozí další havárie, museli bychom to vyřešit,“ dodal k tomu.



Sesun půdy v Sebuzíně způsobil mimo jiné i dopravní problémy. Ústecký kraj tak měl původně začít se stavbou nové kruhové křižovatky a komunikace už v srpnu. Jenže to se nepodařilo, proto se stavba opět odsouvá.



Na vině je prý řada komplikací, jež přípravu projektu provázely. Nejvíce práce měl prý kraj se stavebním povolením, takže nestihl ve slíbeném termínu zahájit výběrové řízení.

Dopravní potíže

Na to místní říkají, že už mají planých slibů dost. „My už jsme dokonce zvažovali zablokování silnice, ale kvůli místním to nemůžeme udělat,“ zoufal si místní obyvatel František Krejčí. Řidiči totiž nerespektují zákaz vjezdu do vsi.



Jezdí tudy prý autobusy, nákladní vozy, osobní. „Přitom pan starosta jasně upozorňoval, jak je most zničený, ale všem je to jedno. Já sám si tudy nedovolím jet, a to jsem místní. Přitom jeden zákaz vjezdu je při vstupu do Sebuzína, další přímo na mostě, ale nikdo je tady nerespektuje.“



Jenže dopravní policisté prý tu nemohou mít stálou hlídku.



„Dohled nad zákazem vjezdu tu provádíme. Dopravní policie sem posílá pravidelně hlídku. Občas sem zajíždí i hlídka z obvodního oddělení na Střekově. Ale to místo nemá takovou prioritu jako místa nehodová,“ vysvětlil Vladimír Junek z ústecké policie.