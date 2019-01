Ústí nad Labem /REPORTÁŽ, FOTOGALERIE/ - Zábavná, plná emocí, vzpomínek a působivé hudby byla pondělní oslava 100. výročí postavení budovy ústeckého divadla. Krátký výstup v Prodané nevěstě měl i Jan Kubata, primátor Ústí.

Na velkém plátně se tak střídaly důležité okamžiky z historie divadla od roku 1909 dodnes, publikum vidělo osobnosti, které zde svou kariéru začínaly a dosáhly republikového či světového věhlasu.



A po pěkném večírku bez proslovů, na němž jsme mnohým z hvězd stanuli tváří v tvář, dostal na odchodu z divadla každý návštěvník knihu Sto let ústeckého divadla, velkoformátovou publikaci Evy Železné.



Slavnostního večer v Severočeském divadle opery a baletu (SDOB) se v pondělí 21. září večer zúčastnila nejen řada diváků-pamětníků, ale především ti, kteří se nesmazatelně zapsali do jeho historie.



Z let minulých zde nechyběli například pěvci Richard Haan, Daniel Hůlka či taneční mistr Pavel Šmok a řada dalších včetně umělců – například Věry Páchové – kteří dosud v ústeckém divadle působí, a jsou pro něj velkým přínosem.



Mnohé ale představili moderátoři večera, ústecká rodačka a dnes herečka divadla Semafor Jolana Smyčková a ředitel SDOB Tomáš Šimerda již pouze prostřednictvím videoprojekce.



Například slavnou pěvkyni Národního divadla Praha Marii Míkovou, držitelku Ceny Thálie 2009 za celoživotní práci, která v Ústí v 50. letech svou kariéru začínala a z oslavy se omluvila pěkným dopisem.



Zpestřením večera mohl být i Josef Alois Náhlovský jako vodník Čochtan, jeho dialog a duet s Jolanou Smyčkovou (Káča) z Divotvorného hrnce byl jedním z mála plánovaných veselých vystoupení večera. Bohužel, komik skončil v neděli večer v nemocnici se zdravotními problémy.